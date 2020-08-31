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https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T23:23
2020-08-31T23:23
иван стебунов
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
сергей гармаш
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в <a href="https://t.me/tv360ru/41391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.При этом, актер добавил, что, по словам одного из друзей, он звонил ему пьяный уже в полдень.Ефремов отметил, что с пяти часов он "ездил, искал пиво".Свое первоначальное признание вины Ефремов объяснил нервным состоянием с похмелья."На самом деле я не виноват", — заявил артист.По его словам, на появившихся видеозаписях он "себя даже не узнал".Помнить происходящее Ефремов, по его признанию, начал того момента, как оказался у следователя.Комментируя данные экспертизы, показавшей следы наркотиков, Ефремов заявил, что не знает, откуда они взялись. По его словам, у него были "вечеринки", но он не помнит "в себе такой тяги", чтобы принимать их.Ефремов также отверг предположение, что к делу причастны известные артисты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a>.Актер назвал "хамским" отношение адвокатов потерпевшей стороны и отказался отвечать на их вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
https://ria.ru/20200831/gonorar-1576540967.html
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иван стебунов, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, сергей гармаш, происшествия

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

23:23 31.08.2020
14816
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
При этом, актер добавил, что, по словам одного из друзей, он звонил ему пьяный уже в полдень.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 18:46
Ефремов заявил, что хочет "попортить жизнь" представителям потерпевших
Ефремов отметил, что с пяти часов он "ездил, искал пиво".
"Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню", — приводит слова артиста корреспондент РИА Новости.
Свое первоначальное признание вины Ефремов объяснил нервным состоянием с похмелья.
"На самом деле я не виноват", — заявил артист.
По его словам, на появившихся видеозаписях он "себя даже не узнал".
Помнить происходящее Ефремов, по его признанию, начал того момента, как оказался у следователя.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 20:53
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Комментируя данные экспертизы, показавшей следы наркотиков, Ефремов заявил, что не знает, откуда они взялись. По его словам, у него были "вечеринки", но он не помнит "в себе такой тяги", чтобы принимать их.
Ефремов также отверг предположение, что к делу причастны известные артисты Сергей Гармаш и Иван Стебунов.
Актер назвал "хамским" отношение адвокатов потерпевшей стороны и отказался отвечать на их вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Иван СтебуновДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСергей ГармашПроисшествия
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