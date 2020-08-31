https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T23:23

2020-08-31T23:23

2020-08-31T23:23

иван стебунов

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

сергей гармаш

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в <a href="https://t.me/tv360ru/41391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.При этом, актер добавил, что, по словам одного из друзей, он звонил ему пьяный уже в полдень.Ефремов отметил, что с пяти часов он "ездил, искал пиво".Свое первоначальное признание вины Ефремов объяснил нервным состоянием с похмелья."На самом деле я не виноват", — заявил артист.По его словам, на появившихся видеозаписях он "себя даже не узнал".Помнить происходящее Ефремов, по его признанию, начал того момента, как оказался у следователя.Комментируя данные экспертизы, показавшей следы наркотиков, Ефремов заявил, что не знает, откуда они взялись. По его словам, у него были "вечеринки", но он не помнит "в себе такой тяги", чтобы принимать их.Ефремов также отверг предположение, что к делу причастны известные артисты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Garmash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гармаш</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a>.Актер назвал "хамским" отношение адвокатов потерпевшей стороны и отказался отвечать на их вопросы, сославшись на 51 статью Конституции.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

https://ria.ru/20200831/gonorar-1576540967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван стебунов, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, сергей гармаш, происшествия