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https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T20:53
2020-08-31T20:53
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Цитаты из речи обвиняемого приводит Telegram-канал <a href="https://t.me/rt_russian/43559" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не"."Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что "был с похмелья нервным".Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло."Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", — отрезал он.Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, назвав его "Добросвинским".Помимо прочего, актер выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, сославшись на их "хамское поведение".ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице.В крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого Ефремов начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html
https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html
Это переходит уже все границы(
197
Хамло конченное. Всегда таким был. С подросткового возраста его отмазывали из всех неприятных ситуаций. Так и живёт. Убийцу на нары!!!
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россия
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде

20:53 31.08.2020
39070
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Цитаты из речи обвиняемого приводит Telegram-канал RT.
Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 19:40
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом
"Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что "был с похмелья нервным".
Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло.
"Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", — отрезал он.
Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.
"Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно", — заявил артист.
Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших Александра Добровинского, назвав его "Добросвинским".
Помимо прочего, актер выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, сославшись на их "хамское поведение".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 12:00
Ефремов обратился к суду с "последним желанием"

ДТП с участием Ефремова

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице.
В крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого Ефремов начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это переходит уже все границы(
31 августа, 20:57
ЛлЛили лили
19130102
Хамло конченное. Всегда таким был. С подросткового возраста его отмазывали из всех неприятных ситуаций. Так и живёт. Убийцу на нары!!!
31 августа, 21:08
Арсений Новиков
14610022
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