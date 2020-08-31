https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде

Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T20:53

2020-08-31T20:53

2020-08-31T20:53

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Цитаты из речи обвиняемого приводит Telegram-канал <a href="https://t.me/rt_russian/43559" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не"."Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что "был с похмелья нервным".Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло."Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", — отрезал он.Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, назвав его "Добросвинским".Помимо прочего, актер выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, сославшись на их "хамское поведение".ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице.В крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого Ефремов начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html

https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html

Лили лили Это переходит уже все границы( 197

Арсений Новиков Хамло конченное. Всегда таким был. С подросткового возраста его отмазывали из всех неприятных ситуаций. Так и живёт. Убийцу на нары!!! 151

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия