https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T20:53
2020-08-31T20:53
2020-08-31T20:53
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Цитаты из речи обвиняемого приводит Telegram-канал <a href="https://t.me/rt_russian/43559" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не"."Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что "был с похмелья нервным".Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло."Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", — отрезал он.Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, назвав его "Добросвинским".Помимо прочего, актер выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, сославшись на их "хамское поведение".ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице.В крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого Ефремов начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html
https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html
Лили лили
Это переходит уже все границы(
197
Арсений Новиков
Хамло конченное. Всегда таким был. С подросткового возраста его отмазывали из всех неприятных ситуаций. Так и живёт. Убийцу на нары!!!
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россия
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
несколько раз позволил себе перейти "на личности" во время заседания Пресненского суда Москвы
по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Цитаты из речи обвиняемого приводит Telegram-канал RT
.
Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу "не".
"Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что "был с похмелья нервным".
Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло.
"Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день", — отрезал он.
Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.
"Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно", — заявил артист.
Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших Александра Добровинского
, назвав его "Добросвинским".
Помимо прочего, актер выразил желание "подпортить жизнь" адвокатской группе потерпевших, сославшись на их "хамское поведение".
ДТП с участием Ефремова
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице.
В крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого Ефремов начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.