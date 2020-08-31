https://ria.ru/20200831/efremov-1576548576.html

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля

Свидетель по делу о ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова Илья Бабиков заявил в суде, что в машине во время аварии находился только сам актер. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:41

2020-08-31T19:41

2020-08-31T22:50

александр добровинский

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Свидетель по делу о ДТП с участием автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Илья Бабиков заявил в суде, что в машине во время аварии находился только сам актер.Как мужчина пояснил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в момент ДТП он гулял с другом по Садовому кольцу, они находились на другой стороне Смоленской площади. После столкновения он подбежал к внедорожнику с пассажирской стороны, а друг — к водительской двери.В машине, по его словам, был только Ефремов, он помог ему выбраться из джипа и отвел к клумбе на обочине."Я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель", — заявил свидетель.Позднее, по словам Бабикова, он увидел по телевизору адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, который хотел найти "парня в белой футболке". Сначала Бабиков написал юристу в Instagram, но затем решил лично обратиться в Следственный комитет.Он уточнил, что в суд его вызвал следователь, фамилии которого Бабиков не запомнил.Мужчина, по его словам, работает реаниматологом в 52-й московской городской больнице.Ранее в ходе заседания сам Ефремов заявил, что невиновен в смертельном ДТП, а вину признавал так как был с похмелья.По словам актера, в день аварии он выпил большое количество алкоголя и ничего толком не помнит до того момента, пока не оказался у следователя.Также два свидетеля в суде заявляли, что Ефремов находился на пассажирском сиденье после ДТП, а не за рулем.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html

https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html

mgla Раньше раздражало, когда, что бы ни происходило, люди хватаются и снимают все на телефон. А теперь вот думаю, что, оказав помощь пострадавшим, надо снимать все, чтобы ни один "ефремов" не смог потом устраивать вот это гнусное представление. 164

Арсений Новиков Молодец свидетель. Не всех Пашаев купил. 163

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия