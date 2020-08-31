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https://ria.ru/20200831/efremov-1576548576.html
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
Свидетель по делу о ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова Илья Бабиков заявил в суде, что в машине во время аварии находился только сам актер. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:41
2020-08-31T22:50
александр добровинский
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Свидетель по делу о ДТП с участием автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Илья Бабиков заявил в суде, что в машине во время аварии находился только сам актер.Как мужчина пояснил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в момент ДТП он гулял с другом по Садовому кольцу, они находились на другой стороне Смоленской площади. После столкновения он подбежал к внедорожнику с пассажирской стороны, а друг — к водительской двери.В машине, по его словам, был только Ефремов, он помог ему выбраться из джипа и отвел к клумбе на обочине."Я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель", — заявил свидетель.Позднее, по словам Бабикова, он увидел по телевизору адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, который хотел найти "парня в белой футболке". Сначала Бабиков написал юристу в Instagram, но затем решил лично обратиться в Следственный комитет.Он уточнил, что в суд его вызвал следователь, фамилии которого Бабиков не запомнил.Мужчина, по его словам, работает реаниматологом в 52-й московской городской больнице.Ранее в ходе заседания сам Ефремов заявил, что невиновен в смертельном ДТП, а вину признавал так как был с похмелья.По словам актера, в день аварии он выпил большое количество алкоголя и ничего толком не помнит до того момента, пока не оказался у следователя.Также два свидетеля в суде заявляли, что Ефремов находился на пассажирском сиденье после ДТП, а не за рулем.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html
Раньше раздражало, когда, что бы ни происходило, люди хватаются и снимают все на телефон. А теперь вот думаю, что, оказав помощь пострадавшим, надо снимать все, чтобы ни один "ефремов" не смог потом устраивать вот это гнусное представление.
164
Молодец свидетель. Не всех Пашаев купил.
163
30
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр добровинский, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля

19:41 31.08.2020 (обновлено: 22:50 31.08.2020)
18922
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Свидетель по делу о ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова Илья Бабиков заявил в суде, что в машине во время аварии находился только сам актер.
Как мужчина пояснил в Пресненском суде Москвы, в момент ДТП он гулял с другом по Садовому кольцу, они находились на другой стороне Смоленской площади. После столкновения он подбежал к внедорожнику с пассажирской стороны, а друг — к водительской двери.
В машине, по его словам, был только Ефремов, он помог ему выбраться из джипа и отвел к клумбе на обочине.
"Я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель", — заявил свидетель.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 19:40
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом
Позднее, по словам Бабикова, он увидел по телевизору адвоката потерпевших Александра Добровинского, который хотел найти "парня в белой футболке". Сначала Бабиков написал юристу в Instagram, но затем решил лично обратиться в Следственный комитет.
Он уточнил, что в суд его вызвал следователь, фамилии которого Бабиков не запомнил.
Мужчина, по его словам, работает реаниматологом в 52-й московской городской больнице.
Ранее в ходе заседания сам Ефремов заявил, что невиновен в смертельном ДТП, а вину признавал так как был с похмелья.
По словам актера, в день аварии он выпил большое количество алкоголя и ничего толком не помнит до того момента, пока не оказался у следователя.
Также два свидетеля в суде заявляли, что Ефремов находился на пассажирском сиденье после ДТП, а не за рулем.
Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 18:46
Ефремов заявил, что хочет "попортить жизнь" представителям потерпевших
5991226618
Обсудить 30
Александр ДобровинскийДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Раньше раздражало, когда, что бы ни происходило, люди хватаются и снимают все на телефон. А теперь вот думаю, что, оказав помощь пострадавшим, надо снимать все, чтобы ни один "ефремов" не смог потом устраивать вот это гнусное представление.
31 августа, 19:56
mgla
16200200
Молодец свидетель. Не всех Пашаев купил.
31 августа, 20:19
Арсений Новиков
16200100
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