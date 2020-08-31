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https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html
Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом
Актер Михаил Ефремов признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в Москве. Слова артиста приводит телеканал 360... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:40
2020-08-31T22:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Слова артиста приводит телеканал 360 в <a href="https://t.me/tv360ru/41391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Я смутно помню этот день с трех-четырех часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки", — заявил он, уточнив, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда "втянули".Ефремов заявил, что изначально признал вину в происшествии из-за того, что был "с похмелья", а самим автомобилем он не управлял.ДТП с участием Ефремова<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">Смертельное ДТП</a> с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html
Как? Он же неделю назад уверял что не пил а просто устал.... До этого говорил что пил..... Запутался алкоголик и убийца....
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Ну где защитнички
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом

19:40 31.08.2020 (обновлено: 22:48 31.08.2020)
24468
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в Москве. Слова артиста приводит телеканал 360 в Telegram-канале.
"Я смутно помню этот день с трех-четырех часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки", — заявил он, уточнив, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда "втянули".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 12:00
Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Ефремов заявил, что изначально признал вину в происшествии из-за того, что был "с похмелья", а самим автомобилем он не управлял.

ДТП с участием Ефремова

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Обсудить 22
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Как? Он же неделю назад уверял что не пил а просто устал.... До этого говорил что пил..... Запутался алкоголик и убийца....
31 августа, 20:11
Арсений Новиков
6120002
Ну где защитнички
31 августа, 19:44
ASAlex Smolov
4121011
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