https://ria.ru/20200831/efremov-1576548514.html

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом

Актер Михаил Ефремов признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в Москве. Слова артиста приводит телеканал 360... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:40

2020-08-31T19:40

2020-08-31T22:48

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Слова артиста приводит телеканал 360 в <a href="https://t.me/tv360ru/41391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Я смутно помню этот день с трех-четырех часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки", — заявил он, уточнив, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда "втянули".Ефремов заявил, что изначально признал вину в происшествии из-за того, что был "с похмелья", а самим автомобилем он не управлял.ДТП с участием Ефремова<a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">Смертельное ДТП</a> с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html

Арсений Новиков Как? Он же неделю назад уверял что не пил а просто устал.... До этого говорил что пил..... Запутался алкоголик и убийца.... 65

Alex Smolov Ну где защитнички 46

22

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия