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https://ria.ru/20200831/efremov-1576543438.html
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади и рассказал, почему изначально дал признательные показания. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:58
2020-08-31T18:33
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади и рассказал, почему изначально дал признательные показания. По словам актера, когда жена показала ему записи с места аварии, он "себя даже не узнал"."Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, &lt;...&gt; пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню. &lt;...&gt; Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка (видимо, актриса Дарья Белоусова. — Прим. ред.) предложила поехать к ней, а утром уже умер Захаров, и мы поехали в суд", — рассказал он.Ефремов подчеркнул, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были. "Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню", — сообщил артист."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/efremov-1576542695.html
https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html
https://ria.ru/20200831/svidetel-1576535717.html
Какая мерзость
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Скопище самых отрицательных человеческих качеств в одном теле.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья

17:58 31.08.2020 (обновлено: 18:33 31.08.2020)
50765
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП на Смоленской площади и рассказал, почему изначально дал признательные показания.

"Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. <...> На самом деле, я не виноват", — сказал артист во время допроса в Пресненском суде, добавив, что в день аварии уже в 12 часов звонил пьяным другу.

По словам актера, когда жена показала ему записи с места аварии, он "себя даже не узнал".
"Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, <...> пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню. <...> Начинается моя память с момента, когда я сижу у следователя. Я не помню, предлагал ли он мне адвоката. Я вышел, меня встретили друзья, Дашка (видимо, актриса Дарья Белоусова. — Прим. ред.) предложила поехать к ней, а утром уже умер Захаров, и мы поехали в суд", — рассказал он.
Ефремов подчеркнул, что не понимает, как в его крови могли найти следы наркотиков, поскольку "не помнит в себе такой тяги", хотя "вечеринки" за несколько недель до трагедии и были.
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"Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню", — сообщил артист.

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
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Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
192365222543
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какая мерзость
31 августа, 18:05
ASAlex Smolov
28520031
Скопище самых отрицательных человеческих качеств в одном теле.
31 августа, 18:12
Александр Аникин
25201311
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