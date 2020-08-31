https://ria.ru/20200831/efremov-1576543084.html

Ефремов заявил, что "был не на машине" в день ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил на допросе, что не помнит, ездил ли он за рулем в день ДТП, и не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков, передает... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:50

2020-08-31T17:50

2020-08-31T18:04

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил на допросе, что не помнит, ездил ли он за рулем в день ДТП, и не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков, передает корреспондент РИА Новости."Я с пяти часов ездил, искал пиво. Я помню, что мне нужны были деньги, я искал деньги, пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню", - рассказал артист в понедельник в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, впервые подробно высказываясь по обстоятельствам аварии.Он также отмел все версии представителя защиты <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> о том, что к делу причастны другие известные артисты: "Ни [Сергей] Гармаш, ни [Иван] Стебунов, никто из актеров не имеет к этому отношения. Вот и все, что я помню".

https://ria.ru/20200831/gonorar-1576540967.html

Арсений Новиков Алкоголик, наркоман, трус и убийца. 77

Алекс Бор Я ему бы за муть добавил ещё лет 10! Это память восстанавливает! А то не он,а кто-то другой. А он пролетал в это время над местом ДТП и попросил сигарету, а то в бардачке самолёта не оказалось пачки сигарет. 35

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва