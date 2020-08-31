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Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Свидетель защиты Михаила Ефремова Теван Бадасян устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:38
2020-08-31T17:52
теван бадасян
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Свидетель защиты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Теван Бадасян устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера.Отмечается, что мужчина во время дачи показаний раздавал всем окружающим указания и препирался с прокуратурой и адвокатом потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александром Добровинским</a>. В частности, когда юрист попросил Бадасяна не кричать, свидетель перешел на угрозы."Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!" — цитирует Бадасяна <a href="https://www.kp.ru/daily/217176/4279257/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда".</a>Также свидетель бурно реагировал на задаваемые ему вопросы и требовал проверить его на полиграфе. В итоге Бадасян обвинил родных погибшего <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> в "хайпе" и покинул зал.Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/efremov-1576520718.html
Чем быстрее осудят убийцу, тем скорее закончится вся эта вакханалия.
110
А что , наш суд и наша прокуратура уже бессильна против таких наглецов , как этот Бадасян ? Они могут только грозно влиять и командовать тогда , когда судят простолюдина , а не из бомонда страны.
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теван бадасян, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде

14:38 31.08.2020 (обновлено: 17:52 31.08.2020)
20791
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Свидетель защиты Михаила Ефремова Теван Бадасян устроил скандал на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера.
Отмечается, что мужчина во время дачи показаний раздавал всем окружающим указания и препирался с прокуратурой и адвокатом потерпевших Александром Добровинским. В частности, когда юрист попросил Бадасяна не кричать, свидетель перешел на угрозы.
"Сядьте! Вы слышали, как я ору? Вот и надейтесь, что не услышите! Если я буду орать, вы отсюда вылетите!" — цитирует Бадасяна "Комсомольская правда".
Также свидетель бурно реагировал на задаваемые ему вопросы и требовал проверить его на полиграфе. В итоге Бадасян обвинил родных погибшего Сергея Захарова в "хайпе" и покинул зал.
Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке".

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Теван БадасянДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Чем быстрее осудят убийцу, тем скорее закончится вся эта вакханалия.
31 августа, 14:46
Андрей Малышев
10900001
А что , наш суд и наша прокуратура уже бессильна против таких наглецов , как этот Бадасян ? Они могут только грозно влиять и командовать тогда , когда судят простолюдина , а не из бомонда страны.
31 августа, 14:50
Рома Филл
8900121
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