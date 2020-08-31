https://ria.ru/20200831/efremov-1576531138.html

Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что актер Михаил Ефремов после ДТП вышел из машины не из водительской двери, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:37

2020-08-31T14:37

2020-08-31T15:36

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что актер <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov">Михаил Ефремов</a> после ДТП вышел из машины не из водительской двери, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец "разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья"."Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", — заявил в суде Гаев.По словам Гаева, с Кобцом он знаком с детства, вместе воевали в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Он не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках (представитель потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. — Прим. ред.), он боец", — добавил свидетель.Свидетель Кобец 20 августа в суде утверждал, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сиденье машины. При этом выяснилось, что мужчина на один глаз слеп, а зрение на другом — минус три. Он настаивал, что за рулем попавшей в аварию машины был другой человек.В августе в начале слушаний дела по существу в суде огласили результаты экспертиз, из которых следует, что ДНК Ефремова обнаружили на сработавшей при ДТП подушке безопасности водительского сиденья.Пресненский суд в понедельник продолжил разбирать дело об аварии со смертельным исходом с участием машины Михаила Ефремова. В заседаниях был перерыв, так как подсудимый отказался от услуг своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргородской, и ему дали время на поиск новых защитников. Однако впоследствии Пашаев сообщил журналистам, что заключил новое соглашение с актером. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html

https://ria.ru/20200831/svidetel-1576533752.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576522781.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия