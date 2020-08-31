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https://ria.ru/20200831/efremov-1576531138.html
Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что актер Михаил Ефремов после ДТП вышел из машины не из водительской двери, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:37
2020-08-31T15:36
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что актер <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov">Михаил Ефремов</a> после ДТП вышел из машины не из водительской двери, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец "разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья"."Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", — заявил в суде Гаев.По словам Гаева, с Кобцом он знаком с детства, вместе воевали в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Он не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках (представитель потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. — Прим. ред.), он боец", — добавил свидетель.Свидетель Кобец 20 августа в суде утверждал, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сиденье машины. При этом выяснилось, что мужчина на один глаз слеп, а зрение на другом — минус три. Он настаивал, что за рулем попавшей в аварию машины был другой человек.В августе в начале слушаний дела по существу в суде огласили результаты экспертиз, из которых следует, что ДНК Ефремова обнаружили на сработавшей при ДТП подушке безопасности водительского сиденья.Пресненский суд в понедельник продолжил разбирать дело об аварии со смертельным исходом с участием машины Михаила Ефремова. В заседаниях был перерыв, так как подсудимый отказался от услуг своих адвокатов <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> и Елизаветы Шаргородской, и ему дали время на поиск новых защитников. Однако впоследствии Пашаев сообщил журналистам, что заключил новое соглашение с актером. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html
https://ria.ru/20200831/svidetel-1576533752.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576522781.html
за лжесвидетельство срок полагается?
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Самый нелепый цирк после украины!
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Второй свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

14:37 31.08.2020 (обновлено: 15:36 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что актер Михаил Ефремов после ДТП вышел из машины не из водительской двери, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец "разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья".
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"Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов", — заявил в суде Гаев.
По словам Гаева, с Кобцом он знаком с детства, вместе воевали в Донбассе.
"Он не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках (представитель потерпевших Александр Добровинский. — Прим. ред.), он боец", — добавил свидетель.
Свидетель Кобец 20 августа в суде утверждал, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сиденье машины. При этом выяснилось, что мужчина на один глаз слеп, а зрение на другом — минус три. Он настаивал, что за рулем попавшей в аварию машины был другой человек.
В августе в начале слушаний дела по существу в суде огласили результаты экспертиз, из которых следует, что ДНК Ефремова обнаружили на сработавшей при ДТП подушке безопасности водительского сиденья.
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Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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