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https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html
Сторонники Ефремова хотят написать письмо в Голливуд
Свидетель по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что вступил в некую международную группу по защите актера, которая готовит письмо в Голливуд,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:29
2020-08-31T15:08
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявил, что вступил в некую международную группу по защите актера, которая готовит письмо в Голливуд, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу", - сказал Теван Бадасян, не уточняя, что это за группа и кто ее создал.Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке".Другой же свидетель защиты Александр Кобец утверждал, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сиденье, а за рулем был кто-то иной. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html
https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Сторонники Ефремова хотят написать письмо в Голливуд

13:29 31.08.2020 (обновлено: 15:08 31.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастник одиночного пикета у здания Пресненского суда города Москвы
Участник одиночного пикета у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свидетель по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что вступил в некую международную группу по защите актера, которая готовит письмо в Голливуд, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу", - сказал Теван Бадасян, не уточняя, что это за группа и кто ее создал.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке".
Другой же свидетель защиты Александр Кобец утверждал, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сиденье, а за рулем был кто-то иной. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Обсудить 20
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Как не вспомнить В.Высоцкого? С уваженьем… Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем… в «Спортлото»!
31 августа, 13:33
mgla
2270000
Пациенты из палаты №6
31 августа, 13:32
iiljara
1620000
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