https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html

Сторонники Ефремова хотят написать письмо в Голливуд

Свидетель по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что вступил в некую международную группу по защите актера, которая готовит письмо в Голливуд,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:29

2020-08-31T13:29

2020-08-31T15:08

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявил, что вступил в некую международную группу по защите актера, которая готовит письмо в Голливуд, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу", - сказал Теван Бадасян, не уточняя, что это за группа и кто ее создал.Ранее Бадасян объявил, что незадолго до ДТП видел, как в автомобиль Ефремова на заднее сиденье садился некий "высокий мужчина в бейсболке".Другой же свидетель защиты Александр Кобец утверждал, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сиденье, а за рулем был кто-то иной. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html

https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html

mgla Как не вспомнить В.Высоцкого? С уваженьем… Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем… в «Спортлото»! 29

iljara Пациенты из палаты №6 18

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия