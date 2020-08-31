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https://ria.ru/20200831/efremov-1576522781.html
Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Один из свидетелей защиты Михаила Ефремова заявил, что видел, как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля актера, передает... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:53
2020-08-31T14:23
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Один из свидетелей защиты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявил, что видел, как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля актера, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Теван Бадасян рассказал, что в день ДТП, 8 июня, он пошел за сигаретами в магазин, расположенный в Плотниковом переулке, где торговали "контрабандой". Примерно в 22:00 он увидел на улице мужчину.Кто сел потом на место водителя или как джип уезжал, свидетель уже не видел. Бадасян также подчеркнул, что сам проявил инициативу и связался с адвокатом <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльманом Пашаевым</a>, чтобы дать показания. На вопрос представителей потерпевшей стороны, почему он не обращался ранее к защите или обвинению, Бадасян ответил, что написал одному блогеру в комментариях еще 21 июня, но переписка завязалась только 30-го числа. Помимо этого, как выяснил суд, у Бадасяна нет регистрации. По его словам, он живет в отелях, сейчас — в гостинице на Покровке. Сообщить прокурору номер телефона продавца сигарет, у которого он покупал их во время самоизоляции, свидетель отказался, чтобы "не подставлять человека"."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html
https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html
https://ria.ru/20200829/montazh-1576467172.html
А я-то все не мог понять, как это гипотетический некто умудрился поехать прямо на кольце! Теперь понятно: он тянулся к рулю с заднего сиденья и в какой-то момент не дотянулся!
178
А к ефремову так память и не вернулась? Тут помню, там не помню)))
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

12:53 31.08.2020 (обновлено: 14:23 31.08.2020)
295846
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Один из свидетелей защиты Михаила Ефремова заявил, что видел, как "высокий мужчина в бейсболке" садился на заднее сиденье автомобиля актера, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Теван Бадасян рассказал, что в день ДТП, 8 июня, он пошел за сигаретами в магазин, расположенный в Плотниковом переулке, где торговали "контрабандой". Примерно в 22:00 он увидел на улице мужчину.

"Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще", — отметил Бадасян.

Кто сел потом на место водителя или как джип уезжал, свидетель уже не видел.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Бадасян также подчеркнул, что сам проявил инициативу и связался с адвокатом Эльманом Пашаевым, чтобы дать показания. На вопрос представителей потерпевшей стороны, почему он не обращался ранее к защите или обвинению, Бадасян ответил, что написал одному блогеру в комментариях еще 21 июня, но переписка завязалась только 30-го числа.
Помимо этого, как выяснил суд, у Бадасяна нет регистрации. По его словам, он живет в отелях, сейчас — в гостинице на Покровке. Сообщить прокурору номер телефона продавца сигарет, у которого он покупал их во время самоизоляции, свидетель отказался, чтобы "не подставлять человека".

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
25 августа, 22:06
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Его адвокат начал настаивать, что за рулем джипа был не артист, а кто-то другой. При этом свидетели трагедии рассказали, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
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Обсудить 107
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
А я-то все не мог понять, как это гипотетический некто умудрился поехать прямо на кольце! Теперь понятно: он тянулся к рулю с заднего сиденья и в какой-то момент не дотянулся!
31 августа, 12:57
Von Stirliz
548521036
А к ефремову так память и не вернулась? Тут помню, там не помню)))
31 августа, 13:00
ААнтивирус
754301032
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