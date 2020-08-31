https://ria.ru/20200831/efremov-1576520364.html

Пашаев усомнился, что Ефремов после ДТП мог "адекватно понимать слова"

Адвокат Эльман Пашаев попросил Пресненский суд Москвы провести актеру Михаилу Ефремову психологическую экспертизу, чтобы понимать, мог ли он адекватно... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:15

2020-08-31T12:15

2020-08-31T12:15

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> попросил Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> провести актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> психологическую экспертизу, чтобы понимать, мог ли он адекватно воспринимать слова после ДТП, однако ему в этом отказали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Пашаев попросил провести психологическую экспертизу Ефремову, так как, по его словам, тот не мог адекватно воспринимать слова после ДТП, в том числе в ходе допроса."Я ходатайствую о проведении Михаилу Олеговичу психологической экспертизы, выбор медучреждения оставить за судом", - заявил адвокат."Отказать в ходатайстве", - огласила решение судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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