https://ria.ru/20200831/efremov-1576519393.html

Ефремов обратился к суду с "последним желанием"

Михаил Ефремов попросил суд выполнить его "последнее желание". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:00

2020-08-31T12:00

2020-08-31T12:36

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости</strong>.<strong> </strong><u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов </a></u>попросил суд выполнить его "последнее желание".Актер заявил, что был "приговорен к казни" уже на следующий день после ДТП на Смоленской площади, когда защитники потерпевшей стороны рассказали о его вине на федеральных каналах.Однако, по словам Ефремова, его "опыт" говорит о том, что в пьяном состоянии он никогда не садился за руль и ездил только на пассажирском сидении. Артист обратился к суду с просьбой принять ходатайство об экспертизе, которая, по его мнению, поможет установить, кто на самом деле был за рулем в момент аварии."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html

https://ria.ru/20200831/fadeev-1576514050.html

vladidur Совсем потерял лицо, неа, не мужик однако👎👎👎 222

Sergej Klassen А чем чёрт не шутит. Посмотрим как оно там дальше будет. В жизни всякое бывает. По крайней мере пресса с него так и так не слезет, так мож хотя бы суд будет обьективным. 159

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия