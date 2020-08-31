https://ria.ru/20200831/efremov-1576515327.html

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым по видеосвязи

Второй свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет допрошен по видеосвязи в Пресненском суде Москвы, объявил в понедельник адвокат артиста Эльман... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:20

2020-08-31T11:20

2020-08-31T11:20

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

анапа

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Второй свидетель ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будет допрошен по видеосвязи в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, объявил в понедельник адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>."Будет допрошен сегодня по видеоконференцсвязи", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос журналистов.Допросить его планировалось еще неделю назад, однако Пашаев тогда сослался на то, что мужчина живет в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> и неясно, поедет ли в Москву. В какой-то момент адвокат заявил, что допрос вообще не состоится.Это друг другого свидетеля Александра Кобца, который заявил в суде, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, а за рулем машины был другой человек. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html

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москва

анапа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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