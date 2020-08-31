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Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым по видеосвязи
Второй свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет допрошен по видеосвязи в Пресненском суде Москвы, объявил в понедельник адвокат артиста Эльман... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:20
2020-08-31T11:20
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
анапа
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Второй свидетель ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будет допрошен по видеосвязи в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, объявил в понедельник адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>."Будет допрошен сегодня по видеоконференцсвязи", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос журналистов.Допросить его планировалось еще неделю назад, однако Пашаев тогда сослался на то, что мужчина живет в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> и неясно, поедет ли в Москву. В какой-то момент адвокат заявил, что допрос вообще не состоится.Это друг другого свидетеля Александра Кобца, который заявил в суде, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, а за рулем машины был другой человек. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, анапа, происшествия

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым по видеосвязи

11:20 31.08.2020
1474
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет допрошен по видеосвязи в Пресненском суде Москвы, объявил в понедельник адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Будет допрошен сегодня по видеоконференцсвязи", - ответил Пашаев на соответствующий вопрос журналистов.
Допросить его планировалось еще неделю назад, однако Пашаев тогда сослался на то, что мужчина живет в Анапе и неясно, поедет ли в Москву. В какой-то момент адвокат заявил, что допрос вообще не состоится.
Это друг другого свидетеля Александра Кобца, который заявил в суде, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, а за рулем машины был другой человек. По словам Пашаева, это некий "известный человек", его личность он обещал раскрыть позже.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваАнапаПроисшествия
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