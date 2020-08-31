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В ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека
Два человека погибли, пятеро получили травмы в Воронежской области в результате аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:10
2020-08-31T09:10
гумвд
воронежская область
ольховатский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, пятеро получили травмы в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> в результате аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет, сообщил журналистам представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Авария произошла около 4.20 мск в <a href="http://ria.ru/location_Olkhovatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ольховатском районе</a> на 226-м километре автодороги "Белгород - Павловск"."По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Белгорода, предположительно, уснул за рулем и допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте, а 72-летняя пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение."Еще пять пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи", - информирует полиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/dtp-1576485257.html
воронежская область
ольховатский район
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гумвд, воронежская область, ольховатский район, происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека

09:10 31.08.2020
2778
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 31 авг - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро получили травмы в Воронежской области в результате аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла около 4.20 мск в Ольховатском районе на 226-м километре автодороги "Белгород - Павловск".
"По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Белгорода, предположительно, уснул за рулем и допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте, а 72-летняя пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение.
"Еще пять пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи", - информирует полиция.
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 10:35
Названа причина ДТП с автобусом в Дагестане, где пострадали люди
1301001
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ГУМВДВоронежская областьОльховатский районПроисшествия
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