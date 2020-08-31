https://ria.ru/20200831/dtp-1576507278.html

В ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека

Два человека погибли, пятеро получили травмы в Воронежской области в результате аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:10

2020-08-31T09:10

2020-08-31T09:10

гумвд

воронежская область

ольховатский район

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Два человека погибли, пятеро получили травмы в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> в результате аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет, сообщил журналистам представитель <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Авария произошла около 4.20 мск в <a href="http://ria.ru/location_Olkhovatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ольховатском районе</a> на 226-м километре автодороги "Белгород - Павловск"."По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Белгорода, предположительно, уснул за рулем и допустил опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП водитель погиб на месте, а 72-летняя пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение."Еще пять пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести для оказания медицинской помощи", - информирует полиция.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/dtp-1576485257.html

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ольховатский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, воронежская область, ольховатский район, происшествия