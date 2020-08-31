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В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год
В Москве за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:10
2020-08-31T13:10
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В Москве с учетом августа выпала вся годовая норма осадков. Понятно уже, что этот год будет снежно-дождливым", - сказал Вильфанд.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва

В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год

13:10 31.08.2020
7726
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Москве за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В Москве с учетом августа выпала вся годовая норма осадков. Понятно уже, что этот год будет снежно-дождливым", - сказал Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрМосква
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