https://ria.ru/20200831/dozhd-1576524356.html
В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год
В Москве за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:10
2020-08-31T13:10
2020-08-31T13:10
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В Москве с учетом августа выпала вся годовая норма осадков. Понятно уже, что этот год будет снежно-дождливым", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, москва