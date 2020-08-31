https://ria.ru/20200831/dozhd-1576524356.html

В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год

В Москве за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:10

2020-08-31T13:10

2020-08-31T13:10

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за восемь месяцев выпала годовая норма осадков, сообщил научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В Москве с учетом августа выпала вся годовая норма осадков. Понятно уже, что этот год будет снежно-дождливым", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва