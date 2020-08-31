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Культура
https://ria.ru/20200831/dovod-1576522833.html
"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате
Фильм "Довод" Кристофера Нолана, который в эти выходные вышел в прокат в 41-ой стране заработал 53 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:49
2020-08-31T13:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристофер нолан
франция
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Фильм "Довод" Кристофера Нолана, который в эти выходные вышел в прокат в 41-ой стране заработал 53 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса, <a href="https://variety.com/2020/film/box-office/tenet-box-office-international-christopher-nolan-1234753966/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Наибольшей популярностью "Довод" пользовался в Великобритании, (7,1 миллиона долларов), за ней идет Франция (6,7 миллиона), Корея (5,1 миллиона) и Германия (4,2 миллиона)."Мы очень рады такому фантастическому успеху на международном рынке, на большее мы и не рассчитывали", — рассказал руководитель Warner Bros. в секторе кинематографии Тоби Эммерих. Предполагалось, что лента станет первой крупной премьерой, после которой зрители постепенно начнут возвращаться в кинотеатры. Через неделю ленту покажут в США, России и Китае.
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кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан, франция, китай, сша

"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате

13:49 31.08.2020
5934
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Фильм "Довод" Кристофера Нолана, который в эти выходные вышел в прокат в 41-ой стране заработал 53 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Variety.
Наибольшей популярностью "Довод" пользовался в Великобритании, (7,1 миллиона долларов), за ней идет Франция (6,7 миллиона), Корея (5,1 миллиона) и Германия (4,2 миллиона).
"Мы очень рады такому фантастическому успеху на международном рынке, на большее мы и не рассчитывали", — рассказал руководитель Warner Bros. в секторе кинематографии Тоби Эммерих.
Предполагалось, что лента станет первой крупной премьерой, после которой зрители постепенно начнут возвращаться в кинотеатры.
Через неделю ленту покажут в США, России и Китае.
Кадр со съемок фильма Довод режиссера Кристофера Нолана - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 01:44Культура
Стало известно, кто выполнял трюки в "Доводе" Кристофера Нолана
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КультураКино и сериалыНовости культурыКристофер НоланФранцияКитайСША
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