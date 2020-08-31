https://ria.ru/20200831/dovod-1576522833.html

"Довод" показал "фантастический" успех в международном прокате

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, который в эти выходные вышел в прокат в 41-ой стране заработал 53 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:49

2020-08-31T13:49

2020-08-31T13:49

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристофер нолан

франция

китай

сша

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Фильм "Довод" Кристофера Нолана, который в эти выходные вышел в прокат в 41-ой стране заработал 53 миллиона долларов, несмотря на пандемию коронавируса, <a href="https://variety.com/2020/film/box-office/tenet-box-office-international-christopher-nolan-1234753966/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Наибольшей популярностью "Довод" пользовался в Великобритании, (7,1 миллиона долларов), за ней идет Франция (6,7 миллиона), Корея (5,1 миллиона) и Германия (4,2 миллиона)."Мы очень рады такому фантастическому успеху на международном рынке, на большее мы и не рассчитывали", — рассказал руководитель Warner Bros. в секторе кинематографии Тоби Эммерих. Предполагалось, что лента станет первой крупной премьерой, после которой зрители постепенно начнут возвращаться в кинотеатры. Через неделю ленту покажут в США, России и Китае.

https://ria.ru/20200828/dovod-1576380911.html

франция

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кристофер нолан, франция, китай, сша