https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html

Ефремов заявил, что хочет "попортить жизнь" представителям потерпевших

Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной, сославшись на 51 статью Конституции РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:46

2020-08-31T18:46

2020-08-31T18:47

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной, сославшись на 51 статью Конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Я устал от хамского отношения этой группы защитников во время допроса свидетелей, хочу им немного попортить сейчас жизнь",- заявил Ефремов.Он отказал отвечать на вопросы Бутыриной, сославшись на 51 статью, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.Однако на вопрос, для чего он перевел по 200 тысяч рублей каждому из потерпевших, если не признает вину, он ответил."У меня очень развито чувство вины, мне очень жалко всех этих потерпевших, я очень хотел им помочь и помогу, когда вы исчезнете из моей жизни",- сказал Ефремов.Неделю назад актер перевел наложенным платежом каждому из них по 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/pokazaniya-1576545640.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576543084.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия