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В Минпросвещения рассказали о доплатах за классное руководство
Более 810 тысяч российских учителей будут получать доплату в пять тысяч рублей за классное руководство, сообщается на сайте министерства просвещения РФ. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:29
2020-08-31T15:37
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Более 810 тысяч российских учителей будут получать доплату в пять тысяч рублей за классное руководство, сообщается на сайте министерства просвещения РФ."На дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей станут в общей сложности более 810 тысяч учителей", - говорится в сообщении.Добавляется, что Минпросвещения разработаны механизмы предоставления специальных выплат с учётом районных коэффициентов и надбавок. Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе, а при ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит её в двойном размере. В полном объёме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.Работает федеральная горячая линия Минпросвещения России по вопросам дополнительных выплат за классное руководство. Учителя могут задать все возникающие вопросы по телефону +7 (800) 200-91-85.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, образование - общество, общество

В Минпросвещения рассказали о доплатах за классное руководство

15:29 31.08.2020 (обновлено: 15:37 31.08.2020)
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Depositphotos / HASLOO
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 810 тысяч российских учителей будут получать доплату в пять тысяч рублей за классное руководство, сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
"На дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 миллиарда рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее пяти тысяч рублей станут в общей сложности более 810 тысяч учителей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Минпросвещения разработаны механизмы предоставления специальных выплат с учётом районных коэффициентов и надбавок. Размер федеральной выплаты не будет зависеть от количества детей в классе, а при ведении классного руководства в двух и более классах педагог получит её в двойном размере. В полном объёме сохранятся выплаты за классное руководство из региональных и муниципальных бюджетов.
Работает федеральная горячая линия Минпросвещения России по вопросам дополнительных выплат за классное руководство. Учителя могут задать все возникающие вопросы по телефону +7 (800) 200-91-85.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 13:02
Минпросвещения запустит горячую линию для классных руководителей
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