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https://ria.ru/20200831/donbass-1576552598.html
Замглавы делегации Киева в группе по Донбассу попал в базу "Миротворца"
Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:10
2020-08-31T22:10
витольд фокин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
арсен аваков
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец".Ранее Фокин в интервью изданию <a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна.UA"</a> заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины.В карточке Фокина на сайте "Миротворец" его обвиняют в "сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине", "манипуляции общественно значимой информацией", а также попытках "легализовать" стороны конфликта в Донбассе и многом другом.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.
https://ria.ru/20200830/katastrofa-1576494397.html
3
донбасс
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донецкая народная республика
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витольд фокин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, арсен аваков, киев, в мире

Замглавы делегации Киева в группе по Донбассу попал в базу "Миротворца"

22:10 31.08.2020
742
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko / Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko /
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
Ранее Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины.
В карточке Фокина на сайте "Миротворец" его обвиняют в "сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине", "манипуляции общественно значимой информацией", а также попытках "легализовать" стороны конфликта в Донбассе и многом другом.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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1212178
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Витольд ФокинДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковКиевВ мире
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