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https://ria.ru/20200831/donbass-1576532477.html
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:55
2020-08-31T14:55
витольд фокин
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Слова первого замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Фокина</a> о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>.Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, данное заявление является личной позиций Фокина."Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - приводит слова Ермака сайт офиса президента.По его словам, амнистия не может касаться тех, кто совершал военные преступления, захватывал заложников, пытал и убивал пленных, торговал людьми, участвовал в финансировании терроризма и совершал другие тяжкие преступления."Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - добавил Ермак.Закон об особом статусе Донбасса был принят <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной радой</a> в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200830/ukraina-1576492365.html
https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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витольд фокин, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, оон, украина, в мире

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

14:55 31.08.2020
5024
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko / Витольд Фокин
Витольд Фокин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
CC BY-SA 3.0 / Anatoliy Pashko /
Витольд Фокин. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, данное заявление является личной позиций Фокина.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 15:52
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"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - приводит слова Ермака сайт офиса президента.
По его словам, амнистия не может касаться тех, кто совершал военные преступления, захватывал заложников, пытал и убивал пленных, торговал людьми, участвовал в финансировании терроризма и совершал другие тяжкие преступления.
"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - добавил Ермак.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:05
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
33814417
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Витольд ФокинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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