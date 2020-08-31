В ЛНР заявили о взрыве у линии соприкосновения в Донбассе
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали взрыв на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
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"На подконтрольной вооруженными формированиями Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его данным, взрыв был зафиксирован утром 30 августа у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР поселка Красный Яр.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил на брифинге в понедельник, что на подконтрольной Киеву территории в данном районе украинские силовики проводят дооборудование своих позиций, что является нарушением дополнительных мер по перемирию в Донбассе. "В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах. Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия и огонь по противнику не открывали", - сказал он.
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.