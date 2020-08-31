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В ЛНР заявили о взрыве у линии соприкосновения в Донбассе
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали взрыв на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:44
2020-08-31T10:44
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
киев
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Представители самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> зафиксировали взрыв на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе."На подконтрольной вооруженными формированиями <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его данным, взрыв был зафиксирован утром 30 августа у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР поселка Красный Яр.Официальный представитель Народной милиции ЛНР <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> заявил на брифинге в понедельник, что на подконтрольной Киеву территории в данном районе украинские силовики проводят дооборудование своих позиций, что является нарушением дополнительных мер по перемирию в Донбассе. "В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах. Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия и огонь по противнику не открывали", - сказал он.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200829/lnr-1576467583.html
https://ria.ru/20200819/1575997152.html
луганская народная республика
киев
украина
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили о взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

10:44 31.08.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали взрыв на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
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"На подконтрольной вооруженными формированиями Украины территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его данным, взрыв был зафиксирован утром 30 августа у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР поселка Красный Яр.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил на брифинге в понедельник, что на подконтрольной Киеву территории в данном районе украинские силовики проводят дооборудование своих позиций, что является нарушением дополнительных мер по перемирию в Донбассе. "В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах. Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия и огонь по противнику не открывали", - сказал он.
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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