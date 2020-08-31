https://ria.ru/20200831/donbass-1576513004.html

В ЛНР заявили о взрыве у линии соприкосновения в Донбассе

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали взрыв на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:44

2020-08-31T10:44

2020-08-31T10:44

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Представители самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> зафиксировали взрыв на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе."На подконтрольной вооруженными формированиями <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств", - заявил представитель ЛНР в СЦКК. По его данным, взрыв был зафиксирован утром 30 августа у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР поселка Красный Яр.Официальный представитель Народной милиции ЛНР <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> заявил на брифинге в понедельник, что на подконтрольной Киеву территории в данном районе украинские силовики проводят дооборудование своих позиций, что является нарушением дополнительных мер по перемирию в Донбассе. "В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах. Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия и огонь по противнику не открывали", - сказал он.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200829/lnr-1576467583.html

https://ria.ru/20200819/1575997152.html

луганская народная республика

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, киев, украина, в мире