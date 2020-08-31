https://ria.ru/20200831/degtyarev-1576508197.html

Дегтярев опроверг слухи о своем проживании в элитном номере гостиницы

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг в своем аккаунте в Instagram слухи, что он якобы живет в элитном номере гостиницы в Хабаровске. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:27

2020-08-31T09:27

2020-08-31T09:27

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

госдума рф

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Врио главы <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> опроверг в своем аккаунте в Instagram слухи, что он якобы живет в элитном номере гостиницы в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>.Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что Дегтярев проживает в Хабаровске в люксовом номере отеля "Парус" стоимостью порядка 70 тысяч рублей за сутки."Я тут прочитал, что я, якобы, живу в гостинице у одного из хабаровских олигархов. Но это же ложь. Те журналисты, кто распространяет эту ложь, будут отвечать по закону, если не одумаются и не прекратят распространять лживую информацию. Я спокойно отношусь к критике, вы заметили, если кто-то хочет покритиковать меня, с юмором - да ради бога, это ваше право. Но ложь распространять я никому не дам, ни про себя, ни про хабаровчан, ни про Хабаровский край", - сказал Дегтярев.Он объяснил, что сейчас проживает на государственном объекте, как это и положено должностному лицу. Врио губернатора отметил, что никогда не жил и не собирается жить за государственный счет в гостиницах Хабаровска. Дегтярев призвал жителей региона не верить фейковой информации, а добывать ее только из проверенных источников, к примеру, из его официального аккаунта в <a href="https://www.instagram.com/degtyarev_info/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20200820/1576014863.html

https://realty.ria.ru/20200817/1575872412.html

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хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, хабаровск, хабаровский край, общество