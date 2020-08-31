https://ria.ru/20200831/degtyarev-1576505377.html

Дегтярев раскритиковал чиновников за работу во время паводка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал бездействие властей Бикинского района во время паводка. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T06:53

2020-08-31T06:53

2020-08-31T15:14

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576519758_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_fe7f0f203715cc90b8a45800329d7be5.jpg

<strong>ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> раскритиковал бездействие властей Бикинского района во время паводка.Неделю назад регион накрыли муссонные дожди, которые спровоцировали подтопление дачных участков, жилых домов и автомобильных дорог в южных и центральных районах края.Кроме того, он сказал, что местные жители пожаловались на качество воды в школе (вода только техническая, канализационные стоки не откачивают). По улицам и огородам ходят бесхозные коровы, уничтожают весь урожай. Дегтярева возмутило, что глава села на контакт со своими земляками не идет, вместо этого пишет в официальных ответах, что во всем виновато глобальное потепление.Также в ходе рабочей поездки Дегтярев встретился с жителями села Лермонтовка, которое затапливает почти ежегодно. В этот раз из-за дождевых стоков с горных рек поднялся уровень воды в местной реке Бира, из-за чего подтопило домовладения вдоль улицы Центральной. Для отвода воды жители за свои средства арендовали экскаватор.На месте с районными властями было принято решение о введении муниципального режима ЧС. В этом случае можно будет в кратчайшие сроки организовать выплаты компенсаций за потерю урожая, а также направить средства резервного фонда на ликвидацию подтопления.

https://ria.ru/20200826/degtyarev-1576335939.html

https://ria.ru/20200820/1576014863.html

Ярослав Погодин Молодец! Нужно подключать аналитиков не только там а по всей стране и особенно в северных широтах. На изменения климата необходимо реагировать превентивно. В том числе переносить на возвышенности жилой сектор и предприятия не дожидаясь ущерба. Для чего использовать в том числе опыт строительства быстро возводимых зданий 131

Майкл Бедняк Сказал и ничего не изменится,,, 97

23

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, хабаровский край, политика