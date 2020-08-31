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Дегтярев раскритиковал чиновников за работу во время паводка
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал бездействие властей Бикинского района во время паводка. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T06:53
2020-08-31T15:14
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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<strong>ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> раскритиковал бездействие властей Бикинского района во время паводка.Неделю назад регион накрыли муссонные дожди, которые спровоцировали подтопление дачных участков, жилых домов и автомобильных дорог в южных и центральных районах края.Кроме того, он сказал, что местные жители пожаловались на качество воды в школе (вода только техническая, канализационные стоки не откачивают). По улицам и огородам ходят бесхозные коровы, уничтожают весь урожай. Дегтярева возмутило, что глава села на контакт со своими земляками не идет, вместо этого пишет в официальных ответах, что во всем виновато глобальное потепление.Также в ходе рабочей поездки Дегтярев встретился с жителями села Лермонтовка, которое затапливает почти ежегодно. В этот раз из-за дождевых стоков с горных рек поднялся уровень воды в местной реке Бира, из-за чего подтопило домовладения вдоль улицы Центральной. Для отвода воды жители за свои средства арендовали экскаватор.На месте с районными властями было принято решение о введении муниципального режима ЧС. В этом случае можно будет в кратчайшие сроки организовать выплаты компенсаций за потерю урожая, а также направить средства резервного фонда на ликвидацию подтопления.
https://ria.ru/20200826/degtyarev-1576335939.html
https://ria.ru/20200820/1576014863.html
Молодец! Нужно подключать аналитиков не только там а по всей стране и особенно в северных широтах. На изменения климата необходимо реагировать превентивно. В том числе переносить на возвышенности жилой сектор и предприятия не дожидаясь ущерба. Для чего использовать в том числе опыт строительства быстро возводимых зданий
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Сказал и ничего не изменится,,,
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев раскритиковал чиновников за работу во время паводка

06:53 31.08.2020 (обновлено: 15:14 31.08.2020)
15924
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского краяЛиквидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края
Ликвидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края
© Фото : пресс-служба правительства Хабаровского края
Ликвидация последствий паводка в Бикинском районе Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал бездействие властей Бикинского района во время паводка.
Неделю назад регион накрыли муссонные дожди, которые спровоцировали подтопление дачных участков, жилых домов и автомобильных дорог в южных и центральных районах края.

"По дороге из Покровки остановились пообщаться с группой жителей села Оренбургское. Они пригласили заехать к ним. Все село в воде после дождей, магазины, огороды и погреба затоплены. О локальном режиме ЧС глава района узнал от меня. Полный паралич местной власти. Плохо", — написал в своем аккаунте в Telegram врио губернатора.

Кроме того, он сказал, что местные жители пожаловались на качество воды в школе (вода только техническая, канализационные стоки не откачивают). По улицам и огородам ходят бесхозные коровы, уничтожают весь урожай. Дегтярева возмутило, что глава села на контакт со своими земляками не идет, вместо этого пишет в официальных ответах, что во всем виновато глобальное потепление.
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Также в ходе рабочей поездки Дегтярев встретился с жителями села Лермонтовка, которое затапливает почти ежегодно. В этот раз из-за дождевых стоков с горных рек поднялся уровень воды в местной реке Бира, из-за чего подтопило домовладения вдоль улицы Центральной. Для отвода воды жители за свои средства арендовали экскаватор.

"Такие вопросы должны решать местные власти, а не жители. Ситуацию нужно исправлять оперативно. Сначала — организовать отвод воды и компенсировать потерю урожая и материальные расходы людям. После — провести дноуглубительные работы в реке. Водные ресурсы находятся в федеральном ведении, и этот вопрос в рамках полномочий будет решать правительство края", — отметил врио губернатора.

На месте с районными властями было принято решение о введении муниципального режима ЧС. В этом случае можно будет в кратчайшие сроки организовать выплаты компенсаций за потерю урожая, а также направить средства резервного фонда на ликвидацию подтопления.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Дегтярев обратился к представителям политических партий
190234428238
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Михаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Молодец! Нужно подключать аналитиков не только там а по всей стране и особенно в северных широтах. На изменения климата необходимо реагировать превентивно. В том числе переносить на возвышенности жилой сектор и предприятия не дожидаясь ущерба. Для чего использовать в том числе опыт строительства быстро возводимых зданий
31 августа, 07:24
Ярослав Погодин
417511013
Сказал и ничего не изменится,,,
31 августа, 07:26
Майкл Бедняк
65011030
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