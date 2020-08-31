https://ria.ru/20200831/damask-1576553893.html

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

Сирийское агентство САНА сообщает, двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу Дамаска, еще семеро получили ранения. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T23:56

2020-08-31T23:56

2020-08-31T23:56

война в сирии

война в сирии

дамаск (город)

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Сирийское агентство <a href="http://sana.sy/fa/?p=232572" target="_blank" rel="nofollow noopener">САНА</a> сообщает, двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, еще семеро получили ранения."Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", - приводит агентство слова военного источника.По данным источника, в 22.40 в понедельник израильские самолеты с воздушного пространства над Голландскими высотами нанесли удары по объектам сирийской армии на юге Дамаска. Силы ПВО поразили большую часть воздушных целей.Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщала, что ракетным ударам подвергся район Касва.

https://ria.ru/20200828/shoygu-1576416153.html

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дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, дамаск (город), в мире