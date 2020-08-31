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Война в Сирии
https://ria.ru/20200831/damask-1576553893.html
СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Сирийское агентство САНА сообщает, двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу Дамаска, еще семеро получили ранения. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T23:56
2020-08-31T23:56
война в сирии
война в сирии
дамаск (город)
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Сирийское агентство <a href="http://sana.sy/fa/?p=232572" target="_blank" rel="nofollow noopener">САНА</a> сообщает, двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, еще семеро получили ранения."Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", - приводит агентство слова военного источника.По данным источника, в 22.40 в понедельник израильские самолеты с воздушного пространства над Голландскими высотами нанесли удары по объектам сирийской армии на юге Дамаска. Силы ПВО поразили большую часть воздушных целей.Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщала, что ракетным ударам подвергся район Касва.
https://ria.ru/20200828/shoygu-1576416153.html
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РИА Новости
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война в сирии, дамаск (город), в мире

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

23:56 31.08.2020
553
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие
Сирийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 31 авг - РИА Новости. Сирийское агентство САНА сообщает, двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу Дамаска, еще семеро получили ранения.
"Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", - приводит агентство слова военного источника.
По данным источника, в 22.40 в понедельник израильские самолеты с воздушного пространства над Голландскими высотами нанесли удары по объектам сирийской армии на юге Дамаска. Силы ПВО поразили большую часть воздушных целей.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщала, что ракетным ударам подвергся район Касва.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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