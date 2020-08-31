Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты
11:34 31.08.2020 (обновлено: 12:01 31.08.2020)
5127
© Фото : страница администрации Дахадаевского района в InstagramДревние предметы, обнаруженные жителем Дахадаевского района
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает администрация района.
"Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров, им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты – скелеты", - сообщает администрация Дахадаевского района в Instagram.
По данным администрации, в понедельник в село Уркарах прибудет бригада археологов для изучения истории этих комнат.
"Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей", - говорится в сообщении.
27 августа, 10:12КультураВ Крыму обнаружили центральную площадь древнего города
Подпишитесь на рассылку «РИА Наука»Спасибо, вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения подписки