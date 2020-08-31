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Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты
Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:34
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риа наука
дахадаевский район
общество
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<strong>МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Житель села Уркарах в <a href="http://ria.ru/location_Dakhadaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Дахадаевском районе</a> Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает администрация района."Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров, им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты – скелеты", - сообщает администрация Дахадаевского района в <a href="https://www.instagram.com/urkarakh.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По данным администрации, в понедельник в село Уркарах прибудет бригада археологов для изучения истории этих комнат."Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей", - говорится в сообщении.
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дахадаевский район, общество

Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты

11:34 31.08.2020 (обновлено: 12:01 31.08.2020)
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© Фото : страница администрации Дахадаевского района в InstagramДревние предметы, обнаруженные жителем Дахадаевского района
Древние предметы, обнаруженные жителем Дахадаевского района
© Фото : страница администрации Дахадаевского района в Instagram
МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости. Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает администрация района.
"Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров, им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты – скелеты", - сообщает администрация Дахадаевского района в Instagram.
По данным администрации, в понедельник в село Уркарах прибудет бригада археологов для изучения истории этих комнат.
"Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей", - говорится в сообщении.
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35516143
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РИА НаукаДахадаевский районОбщество
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