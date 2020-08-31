https://ria.ru/20200831/dagestan-1576516702.html

Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты

Житель села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:34

2020-08-31T11:34

2020-08-31T12:01

риа наука

дахадаевский район

общество

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<strong>МАХАЧКАЛА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Житель села Уркарах в <a href="http://ria.ru/location_Dakhadaevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Дахадаевском районе</a> Дагестана обнаружил во дворе своего дома две комнаты с человеческими скелетами и древними предметами быта, сообщает администрация района."Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго: во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров, им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты – скелеты", - сообщает администрация Дахадаевского района в <a href="https://www.instagram.com/urkarakh.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По данным администрации, в понедельник в село Уркарах прибудет бригада археологов для изучения истории этих комнат."Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200827/raskopki-1576366827.html

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дахадаевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дахадаевский район, общество