https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html

Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах

Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" осторожно начала праздновать победу над Демократической партией социалистов во главе с президентом Мило... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:17

2020-08-31T03:17

2020-08-31T09:18

парламентские выборы в черногории

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" осторожно начала праздновать победу над Демократической партией социалистов во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановичем</a>, которая 30 лет правила страной, передает корреспондент РИА Новости.Парламентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> в воскресенье. Одиннадцать партий и коалиций боролись за 81 место в однопалатном парламенте — скупщине. Ее членов избирают сроком на 4 года.Правом голоса в стране обладают немногим более 540 тысяч человек. Из них, по данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) проголосовали 74,16 процента. Больше о результатах волеизъявления избирком до полуночи 30 августа не сообщил ничего, а его сайт перестал открываться.Три местных, но проевропейских неправительственных организаций взяли на себя функцию ГИК и по результатам exit poll сообщили о вероятной победе крупнейшей оппозиционной коалиции, сложившейся вокруг убежденных противников Джукановича – Демократического фронта.Согласно последним расчетам "Центра демократии и перехода" (CDT), оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" получила 32,82% поддержки, блок вокруг "Демократов" - 11,94%, движение URA с примкнувшими единомышленниками – 5,53%.ДПС Джукановича получило 35,44% голосов граждан. Их коалиционные партнеры "Социал-демократы" - еще 4,13%.Таким образом, перевес на стороне оппозиции, но ее лидеры помнят опыт предыдущих выборов, в том числе 2016 года, когда правящей партии хватало перетянуть одного-двух оппозиционных депутатов из всего 81 в парламенте, чтобы стать большинством и сформировать правительство.Самопровозглашенная победаПосле первых данных exit poll лидер коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил о победе."Их подстрекающая риторика вела к одной цели – снизить явку. А явка составила около 77%, что значит – режим пал", - заявил Кривокапич собравшимся в штабе коалиции.Также Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства"Лучшее решение – экспертное правительство с ограниченным по времени мандатом… Два это будет или три года, необходимо разговаривать. Но без экспертного правительства не будет улучшений. Сколько в это правительство войдет партий, не так важно ", - сказал он собравшимся.В СМИ появились сообщения, что оппозиция надеется, что Джуканович уйдет в отставку. На что член коалиции, лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич напомнил, что Черногория – парламентская республика и президент, согласно конституции, не имеет ключевых полномочий."Даже если Джуканович останется на президентском посту, это не так важно. Ему придется слушать народ, не только политиков и оппозицию, но прежде всего именно народ", - сказал собеседник агентства.Президент не сдаетсяСам президент показал сдержанное настроение, выступая перед сторонниками в штабе ДПС."Это значит, что мы являемся сильнейшей партией на этих выборах", - указал президент Черногории.Предварительные результаты от избиркома ожидаются в понедельник.Сдержанное празднованиеХотя коалиция после первых данных exit poll провозгласила свою победу и заявила, что "Джуканович - уже прошлое", это не перекрывает настороженности оппозиции."Давайте подождем немного, ведь мы знаем, кто такой Джуканович. Мы победили, но давайте подождем и посмотрим, что он скажет", - заявил РИА Новости член лидирующей коалиции и глава партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич.Опасаются вероятные победители не только послевыборных непрозрачных переговоров и комбинаций с депутатскими мандатами, но и подстроенных инцидентов."Этот победный момент, можно его отметить дома, с достоинством, без выхода на улицу, без создания напряженности, реквизита. Черногория и без того поделена по всем швам", - подчеркнул политик. Оставаться граждан дома призвала и Сербская православная церковь в стране.Наиболее полно описал картину неизвестный сторонник оппозиции, который, выходя из ее штаб-квартиры в центре Подгорицы, громко сказал кому-то по телефону: "Да, смотри-ка, возможно, все-таки можно его победить, причем мирно".Группа сторонников оппозиции с флагами собралась у храма Воскресения Христова в Подгорице. Собрание, как и завещали оппозиционеры, проходит мирно. Машины в ночь на понедельник сигналили в центре Подгорицы и молодежь ходила с историческими флагами Черногории, похожими больше на сербский триколор, и пела сатирические песни про Мило Джукановича, но типичным для балканцев шумным и безудержным весельем это не выглядело.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503464.html

https://ria.ru/20200830/krivokapich-1576502143.html

Кот на дереве Вот бы в России так 32

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, мило джуканович, черногория, в мире