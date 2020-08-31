https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503464.html

Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации

Лидер побеждающей на выборах в парламент оппозиции Черногории Здравко Кривокапич призвал граждан остаться дома и не поддаваться на провокации в ночь после... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:37

2020-08-31T00:37

2020-08-31T00:37

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Лидер побеждающей на выборах в парламент оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Здравко Кривокапич призвал граждан остаться дома и не поддаваться на провокации в ночь после выборов.Кривокапич обратился к собравшимся ночью в воскресенье в штабе лидирующей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории""Этот победный момент можно отметить дома, с достоинством, без выхода на улицу, без создания напряженности, реквизита. Черногория и без того поделена по всем швам", - подчеркнул политик.Он добавил, что не склонен реваншизму, но призвал к ответственности "тех, из-за кого Черногория находится в нынешнем состоянии". Экономическое положение страны он описал как очень тяжелое и призвал к искоренению коррупции.Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. По данным exit poll, коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. Ранее в СМИ появились сообщения, что оппозиция надеется, что Джуканович уйдет в отставку.

https://ria.ru/20200830/krivokapich-1576502143.html

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире