Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
© REUTERS / Stevo VasiljevicГолосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Лидер побеждающей на выборах в парламент оппозиции Черногории Здравко Кривокапич призвал граждан остаться дома и не поддаваться на провокации в ночь после выборов.
Кривокапич обратился к собравшимся ночью в воскресенье в штабе лидирующей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории"
"Молю, прошу всех граждан Черногории остаться дома, не поддаваться на провокации, чем занимается режим 31 год. Наша вера, наша семья, наши друзья и родственники, в их кругу сегодня отметим победу в своих домах. Будет время для праздника", - заявил он.
"Этот победный момент можно отметить дома, с достоинством, без выхода на улицу, без создания напряженности, реквизита. Черногория и без того поделена по всем швам", - подчеркнул политик.
Он добавил, что не склонен реваншизму, но призвал к ответственности "тех, из-за кого Черногория находится в нынешнем состоянии". Экономическое положение страны он описал как очень тяжелое и призвал к искоренению коррупции.
Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. По данным exit poll, коалиция "За будущее Черногории" получает 33,1%, оппозиционное движение "Демократы" - 12,4%, партия URA – 5,3%. Таким образом, общий результат оппозиции заметно превосходит 34,7% правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Ранее в СМИ появились сообщения, что оппозиция надеется, что Джуканович уйдет в отставку.