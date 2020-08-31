https://ria.ru/20200831/burya-1576515966.html

На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:26

2020-08-31T11:26

2020-08-31T15:53

риа наука

космос - риа наука

физический институт ран

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (<a href="http://ria.ru/organization_Fizicheskijj_institut_imeni_P_N_Lebedeva/" target="_blank" data-auto="true">ФИАН</a>)."В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", — говорится на сайте лаборатории.Уточняется, что буря длилась примерно с 6:00 до 9:00 мск. Данных о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 по 12:00 пока не приводится.Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны в более южных широтах, чем обычно.

https://ria.ru/20200728/1575044861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, физический институт ран