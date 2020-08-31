Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200831/burya-1576515966.html
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:26
2020-08-31T15:53
риа наука
космос - риа наука
физический институт ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_eb48868603a39addbdc06a5a28fab3cc.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (<a href="http://ria.ru/organization_Fizicheskijj_institut_imeni_P_N_Lebedeva/" target="_blank" data-auto="true">ФИАН</a>)."В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", — говорится на сайте лаборатории.Уточняется, что буря длилась примерно с 6:00 до 9:00 мск. Данных о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 по 12:00 пока не приводится.Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны в более южных широтах, чем обычно.
https://ria.ru/20200728/1575044861.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_45035ba6fa1a2eeffb9be9116b67ce88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, физический институт ран

На Земле началась магнитная буря

11:26 31.08.2020 (обновлено: 15:53 31.08.2020)
15420
© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса
Восход Солнца из космоса
© Depositphotos / kevron2002
Восход Солнца из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле утром в понедельник, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", — говорится на сайте лаборатории.
Уточняется, что буря длилась примерно с 6:00 до 9:00 мск. Данных о состоянии магнитосферы Земли с 9:00 по 12:00 пока не приводится.
Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны в более южных широтах, чем обычно.
Закат
28 июля, 14:13
Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
12151418510
Обсудить 5
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаФизический институт РАН
Рекомендуем
Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-П к пуску на космодроме Байконур
РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
Гидрометцентр прокомментировал прогноз климатолога о "суровой зиме"
Астероид Бенну снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Раковая клетка 3D
Названа причина 95 процентов случаев рака
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов обратился к суду с "последним желанием"
Атмосфера Земли
Атмосфера планеты звенит как гигантский колокол. Чем это грозит людям
Древние предметы, обнаруженные жителем Дахадаевского района
Житель Дагестана обнаружил в своем дворе древние кувшины и скелеты
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Айсберг в акватории острова Гренландия
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Жителей России предупредили о суровой зиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния