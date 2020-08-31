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https://ria.ru/20200831/bsk-1576553045.html
Власти Башкирии через суд потребовали возвращения акций БСК
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти направили иск в арбитражный суд с требованием вернуть в собственность республики акции Башкирской содовой... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:38
2020-08-31T22:38
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
происшествия
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<strong>УФА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявил, что власти направили иск в арбитражный суд с требованием вернуть в собственность республики акции <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Глава государства поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.Сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ направила в Арбитражный суд республики иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Арбитражный суд назначил заседание по иску на 14 октября 2020 года."Я действительно подтверждаю, что исковое заявление Генпрокуратуры РФ в наш арбитражный суд по поводу судьбы акций БСК поступило. В этой связи я хочу сказать, что мы по поручению президента очень активно расследовали и изучали этот вопрос. На основе наших доводов мы сегодня отправили в арбитражный суд республики наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования. Суть наших требований очень проста, мы о них уже заявили, когда обращались и в прокуратуру. Мы считаем, что сделка по размытию акций "соды" и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 года, является незаконной и не справедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность республики Башкортостан", - процитировали РИА Новости в пресс-службе заявление Хабирова.По словам главы Башкирии, в результате незаконной приватизации компании региону нанесен ущерб в размере 34 миллиарда рублей."Мы считаем, что "Сода" всегда была в республиканской собственности. Если брать начало 1990-х годов, 1992-1994 года, она являлась собственностью нашей республики, и на это у нас есть соответствующие документы. Более того, я хочу сказать, что в развитие этой ситуации, мы уже отправили заявление за моей подписью в адрес председателя СКР <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Ивановича Бастрыкина</a>. Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет, и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике", - заявил Хабиров.Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ проверить отчуждение государственных акций Башкирской содовой компании.Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.
https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576443218.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/putin-1576348305.html
https://ria.ru/20200819/1576008434.html
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башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, происшествия

Власти Башкирии через суд потребовали возвращения акций БСК

22:38 31.08.2020
795
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания
© Depositphotos / Eugene_R
УФА, 31 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти направили иск в арбитражный суд с требованием вернуть в собственность республики акции Башкирской содовой компании (БСК), сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Глава государства поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.
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Сообщалось, что Генпрокуратура РФ направила в Арбитражный суд республики иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Арбитражный суд назначил заседание по иску на 14 октября 2020 года.
"Я действительно подтверждаю, что исковое заявление Генпрокуратуры РФ в наш арбитражный суд по поводу судьбы акций БСК поступило. В этой связи я хочу сказать, что мы по поручению президента очень активно расследовали и изучали этот вопрос. На основе наших доводов мы сегодня отправили в арбитражный суд республики наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования. Суть наших требований очень проста, мы о них уже заявили, когда обращались и в прокуратуру. Мы считаем, что сделка по размытию акций "соды" и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 года, является незаконной и не справедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность республики Башкортостан", - процитировали РИА Новости в пресс-службе заявление Хабирова.
По словам главы Башкирии, в результате незаконной приватизации компании региону нанесен ущерб в размере 34 миллиарда рублей.
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"Мы считаем, что "Сода" всегда была в республиканской собственности. Если брать начало 1990-х годов, 1992-1994 года, она являлась собственностью нашей республики, и на это у нас есть соответствующие документы. Более того, я хочу сказать, что в развитие этой ситуации, мы уже отправили заявление за моей подписью в адрес председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина. Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет, и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике", - заявил Хабиров.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК РФ проверить отчуждение государственных акций Башкирской содовой компании.
Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.
Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинПроисшествия
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