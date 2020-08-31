https://ria.ru/20200831/bol-1576526992.html

Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую

Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:43

2020-08-31T13:43

2020-08-31T15:12

антонио пелличча

здоровье - общество

италия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал, при какой боли необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.Он отметил, что нужно обращать внимание не только на характер болезненных ощущений, но и на их продолжительность."Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", — цитирует медика <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/esoc-cpw082720.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurekalert.</a>Пелличча указал на то, что необычная одышка или дискомфорт в груди, возникающие при физических нагрузках, также являются поводом для медицинского обследования.

https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонио пелличча , здоровье - общество, италия