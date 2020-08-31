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Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую
Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:43
2020-08-31T15:12
антонио пелличча
здоровье - общество
италия
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал, при какой боли необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.Он отметил, что нужно обращать внимание не только на характер болезненных ощущений, но и на их продолжительность."Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", — цитирует медика <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/esoc-cpw082720.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurekalert.</a>Пелличча указал на то, что необычная одышка или дискомфорт в груди, возникающие при физических нагрузках, также являются поводом для медицинского обследования.
https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html
италия
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антонио пелличча , здоровье - общество, италия

Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую

13:43 31.08.2020 (обновлено: 15:12 31.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал, при какой боли необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.
Он отметил, что нужно обращать внимание не только на характер болезненных ощущений, но и на их продолжительность.
"Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", — цитирует медика Eurekalert.
Пелличча указал на то, что необычная одышка или дискомфорт в груди, возникающие при физических нагрузках, также являются поводом для медицинского обследования.
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Антонио ПелличчаЗдоровье - ОбществоИталия
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