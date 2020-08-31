https://ria.ru/20200831/bol-1576526992.html
Врач рассказал, при какой боли необходимо вызывать скорую
Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:43
2020-08-31T13:43
2020-08-31T15:12
антонио пелличча
здоровье - общество
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Руководитель кардиологического отделения Института спортивной медицины и науки Национального олимпийского комитета Италии профессор Антонио Пелличча рассказал, при какой боли необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.Он отметил, что нужно обращать внимание не только на характер болезненных ощущений, но и на их продолжительность."Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь", — цитирует медика <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/esoc-cpw082720.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Eurekalert.</a>Пелличча указал на то, что необычная одышка или дискомфорт в груди, возникающие при физических нагрузках, также являются поводом для медицинского обследования.
https://ria.ru/20200831/sudorogi-1576503308.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антонио пелличча , здоровье - общество, италия