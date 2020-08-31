https://ria.ru/20200831/boeing-1576521356.html

Киев согласится на очередные переговоры с Ираном по сбитому Boeing

Киев согласится на второй раунд переговоров с Ираном по сбитому под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с 18 по 21 октября, заявил РИА... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:33

2020-08-31T12:33

2020-08-31T12:33

крушение украинского самолета в иране

иран

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Киев согласится на второй раунд переговоров с <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a> по сбитому под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с 18 по 21 октября, заявил РИА Новости замглавы МИД <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> Евгений Енин.Ранее посол Ирана на Украине Манучехр Моради сообщил, что иранская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров с 18 по 21 октября и ожидает ответ от Киева."Мы в ближайшее время подтвердим Ирану наше согласие", - сказал Енин, комментируя предложение иранской стороны и отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры.Прежде украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя проходившие Киеве переговоры, сообщил, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации по факту крушения украинского самолета.Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, по данным официальных СМИ, сообщил о согласии Тегерана на выплату компенсаций, однако отметил, что на проработку вопроса уйдет время.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576062843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире