Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/boeing-1576521356.html
Киев согласится на очередные переговоры с Ираном по сбитому Boeing
Киев согласится на второй раунд переговоров с Ираном по сбитому под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с 18 по 21 октября, заявил РИА... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:33
2020-08-31T12:33
крушение украинского самолета в иране
иран
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_0:9:922:528_1400x0_80_0_0_7fcf6d9d6eed3362a58a998c1f852dfa.jpg
<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Киев согласится на второй раунд переговоров с <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a> по сбитому под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с 18 по 21 октября, заявил РИА Новости замглавы МИД <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> Евгений Енин.Ранее посол Ирана на Украине Манучехр Моради сообщил, что иранская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров с 18 по 21 октября и ожидает ответ от Киева."Мы в ближайшее время подтвердим Ирану наше согласие", - сказал Енин, комментируя предложение иранской стороны и отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры.Прежде украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя проходившие Киеве переговоры, сообщил, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации по факту крушения украинского самолета.Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, по данным официальных СМИ, сообщил о согласии Тегерана на выплату компенсаций, однако отметил, что на проработку вопроса уйдет время.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576062843.html
1
иран
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_104:0:819:536_1400x0_80_0_0_b6223d22269a18b845f41e30fea6b5d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире

Киев согласится на очередные переговоры с Ираном по сбитому Boeing

12:33 31.08.2020
214
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Киев согласится на второй раунд переговоров с Ираном по сбитому под Тегераном Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" с 18 по 21 октября, заявил РИА Новости замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Ранее посол Ирана на Украине Манучехр Моради сообщил, что иранская сторона предложила Киеву провести второй раунд переговоров с 18 по 21 октября и ожидает ответ от Киева.
"Мы в ближайшее время подтвердим Ирану наше согласие", - сказал Енин, комментируя предложение иранской стороны и отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры.
Прежде украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя проходившие Киеве переговоры, сообщил, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации по факту крушения украинского самолета.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 12:30
Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, по данным официальных СМИ, сообщил о согласии Тегерана на выплату компенсаций, однако отметил, что на проработку вопроса уйдет время.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Самолет Boeing-737 Max - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 19:02
Boeing переименовал скандальный самолет после серии катастроф
120000
Обсудить 1
Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи
Белорусские военные во время учений
В Белоруссии завершились военные учения на гродненском направлении
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
В Кремле прокомментировали сообщения об избиении Егора Жукова в Москве
Сотрудники полиции в Германии
Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг
Выступление группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
Живое выступление BTS на MTV VMA набрало более пяти миллионов просмотров
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
По делу MH17 начали проводить дополнительные расследования
Беспорядки в городе Фергюсон, США
В Сент-Луисе умер раненный в голову полицейский
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии поддержал сохранение санкций против России
Здание посольства Словакии в Москве
Россия высылает трех словацких дипломатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали, когда состоится визит Лукашенко в Россию
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал пожаловался, что в "Лефортово" на него давят
Набережная и железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске
Климатолог оценил прогноз о "суровой зиме" в России
Жители ДНР у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко во время памятных мероприятий в Донецке
Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину его гибели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния