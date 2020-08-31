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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200831/bezrabotitsa-1576534311.html
В Ленобласти с начала года отмечен минимальный уровень безработицы
В Ленинградской области по итогам семи месяцев отмечен минимальный уровень безработицы – в настоящий момент регион занимает 11 место по этому показателю среди... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:20
2020-08-31T15:20
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости</strong>. В Ленинградской области по итогам семи месяцев отмечен минимальный уровень безработицы – в настоящий момент регион занимает 11 место по этому показателю среди субъектов России, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на совещании, посвященном новой государственной политики в сфере содействия занятости населения.Глава региона пояснил, что в апреле и мае областные власти выплатили безработным компенсацию по пять тысяч рублей. Помимо этого всем лишившимся заработка и вставшим на учет по безработице после 30 марта, также были выплачены по пять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка."Мы оказали материальную поддержку безработным, которые были уволены в январе и феврале и попали под федеральные выплаты. Они получили разовое пособие в размере десяти тысяч рублей. А те, кто были официально зарегистрированы как самозанятые и потеряли работу в апреле и мае, получили компенсацию по семь тысяч рублей из бюджета Ленинградской области", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20200831/pereobuchenie-1576527651.html
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александр дрозденко

В Ленобласти с начала года отмечен минимальный уровень безработицы

15:20 31.08.2020
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Центр занятости населения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. В Ленинградской области по итогам семи месяцев отмечен минимальный уровень безработицы – в настоящий момент регион занимает 11 место по этому показателю среди субъектов России, сообщил глава региона Александр Дрозденко на совещании, посвященном новой государственной политики в сфере содействия занятости населения.
"Наши действия привели к тому, что мы стабилизировали социальную установку во время пандемии. Это было связано с определёнными точечными выплаты тем, кто потерял работу", - отметил он.
Глава региона пояснил, что в апреле и мае областные власти выплатили безработным компенсацию по пять тысяч рублей. Помимо этого всем лишившимся заработка и вставшим на учет по безработице после 30 марта, также были выплачены по пять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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"Мы оказали материальную поддержку безработным, которые были уволены в январе и феврале и попали под федеральные выплаты. Они получили разовое пособие в размере десяти тысяч рублей. А те, кто были официально зарегистрированы как самозанятые и потеряли работу в апреле и мае, получили компенсацию по семь тысяч рублей из бюджета Ленинградской области", - сказал губернатор.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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