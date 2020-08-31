https://ria.ru/20200831/bezrabotitsa-1576534311.html

В Ленобласти с начала года отмечен минимальный уровень безработицы

В Ленинградской области по итогам семи месяцев отмечен минимальный уровень безработицы – в настоящий момент регион занимает 11 место по этому показателю среди... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:20

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости</strong>. В Ленинградской области по итогам семи месяцев отмечен минимальный уровень безработицы – в настоящий момент регион занимает 11 место по этому показателю среди субъектов России, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на совещании, посвященном новой государственной политики в сфере содействия занятости населения.Глава региона пояснил, что в апреле и мае областные власти выплатили безработным компенсацию по пять тысяч рублей. Помимо этого всем лишившимся заработка и вставшим на учет по безработице после 30 марта, также были выплачены по пять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка."Мы оказали материальную поддержку безработным, которые были уволены в январе и феврале и попали под федеральные выплаты. Они получили разовое пособие в размере десяти тысяч рублей. А те, кто были официально зарегистрированы как самозанятые и потеряли работу в апреле и мае, получили компенсацию по семь тысяч рублей из бюджета Ленинградской области", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20200831/pereobuchenie-1576527651.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко