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Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в Портленде
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями Портленде. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:14
2020-08-31T17:14
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>.Накануне полиция города задержала 29 человек за участие в беспорядках, которые продолжаются уже больше двух месяцев. Кроме того, губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе.Акции протеста начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, сша, в мире

Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в Портленде

17:14 31.08.2020
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста у здания суда в Портленде
Участники акции протеста у здания суда в Портленде - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями Портленде.
"В Портленде бардак, и так было много лет. Если это подобие мэра не наведет порядок, то мы придем и сделаем это за них!" - написал он в понедельник в своем Twitter.
Накануне полиция города задержала 29 человек за участие в беспорядках, которые продолжаются уже больше двух месяцев. Кроме того, губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе.
Акции протеста начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампПортлендСШАВ мире
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