https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576541237.html

Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в Портленде

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями Портленде. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:14

2020-08-31T17:14

2020-08-31T17:14

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

портленд

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>.Накануне полиция города задержала 29 человек за участие в беспорядках, которые продолжаются уже больше двух месяцев. Кроме того, губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе.Акции протеста начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html

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портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, сша, в мире