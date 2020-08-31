https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576541237.html
Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в Портленде
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями Портленде. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:14
2020-08-31T17:14
2020-08-31T17:14
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
портленд
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пригрозил, что федеральные власти сами наведут порядок в охваченном волнениями <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>.Накануне полиция города задержала 29 человек за участие в беспорядках, которые продолжаются уже больше двух месяцев. Кроме того, губернатор штата Орегон Кейт Браун сообщила, что сотрудники полиции штата будут направлены в Портленд для помощи местным правоохранителям в урегулировании ситуации в городе.Акции протеста начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> при задержании полицией. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html
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портленд
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, портленд, сша, в мире