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https://ria.ru/20200831/besporyadki-1576509813.html
Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США
РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:54
2020-08-31T09:54
чак шумер
нэнси пелоси
джо байден
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> считает, что прекратить беспорядки в американских городах, местная власть в которых принадлежит представителям Демократической партии, можно только силой."Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1300171130326716418" target="_blank">Twitter</a>.Ситуация в ПортлендеРанее Трамп высказался по поводу беспорядков в Портленде. Он призвал мэра Теда Уилера ввести Нацгвардию и осудил действия демонстрантов. Глава Белого дома также назвал Уилера некомпетентным руководителем.По его мнению, население Портленда и других городов под властью демократов "испытывает отвращение" по отношению к лидеру демократов в сенате <a href="http://ria.ru/person_CHak_SHumer/" target="_blank" data-auto="true">Чаку Шумеру</a>, спикеру палаты представителей <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> и местным "лидерам".Протесты в СШАПо всем Соединенным Штатам прокатились акции протеста после убийства в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>.В Портленде беспорядки не утихают уже третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания.По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Протестующие подожгли здание Ассоциации полиции Портленда, после поджога задержали 19 человек.В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы. Сообщалось, что погибший — член "консервативной" группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Сам президент ретвитнул видео, где якобы члены движения "Антифа" празднуют смерть жертвы.В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майку Пенсу</a> будет противостоять кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, который баллотируется вместе с Камалой Харрис, претендующей на пост вице-президента.
https://ria.ru/20200831/superoruzhie-1576495263.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/portlend-1576484354.html
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чак шумер, нэнси пелоси, джо байден, портленд, сша, в мире

Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

09:54 31.08.2020
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© REUTERS / Maranie StaabАкция протеста в Портленде, США
Акция протеста в Портленде, США
© REUTERS / Maranie Staab
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Дональд Трамп считает, что прекратить беспорядки в американских городах, местная власть в которых принадлежит представителям Демократической партии, можно только силой.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:00
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Ситуация в Портленде

Ранее Трамп высказался по поводу беспорядков в Портленде. Он призвал мэра Теда Уилера ввести Нацгвардию и осудил действия демонстрантов. Глава Белого дома также назвал Уилера некомпетентным руководителем.
"Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно", — подчеркнул Трамп.
По его мнению, население Портленда и других городов под властью демократов "испытывает отвращение" по отношению к лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и местным "лидерам".
"Они хотят закон и порядок!" — подчеркнул президент.

Протесты в США

По всем Соединенным Штатам прокатились акции протеста после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
В Портленде беспорядки не утихают уже третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
30 августа, 10:04
Реакция на протесты? Один человек погиб в Портленде во время стрельбы
По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Протестующие подожгли здание Ассоциации полиции Портленда, после поджога задержали 19 человек.
В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы. Сообщалось, что погибший — член "консервативной" группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Сам президент ретвитнул видео, где якобы члены движения "Антифа" празднуют смерть жертвы.
"Позорные анархисты. Мы пристально следим за ними, но их по-глупому защищают радикальные демократы левого толка", — отметил Трамп.
В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с Камалой Харрис, претендующей на пост вице-президента.
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Чак ШумерНэнси ПелосиДжо БайденПортлендСШАВ мире
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