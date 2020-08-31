https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576514103.html

Пензенский губернатор рассказал о росте экспорта в период пандемии

Экспорт Пензенской области в январе-июне текущего года увеличился на 44,2% к уровню первого полугодия 2019 года и превысил 150 миллионов долларов, в период... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:04

2020-08-31T11:04

2020-08-31T12:18

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:42:1500:886_1400x0_80_0_0_8024e24617e54ea0cf9e63e51c7cc070.jpg

<strong>ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в январе-июне текущего года увеличился на 44,2% к уровню первого полугодия 2019 года и превысил 150 миллионов долларов, в период пандемии выросли зарубежные отгрузки мебели, мяса свинины и птицы, приборов и устройств для автоматического регулирования, а также лекарств, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."У нас в связи с пандемией стало меньше стран-партнеров по экспорту, но при этом увеличилась доля стран дальнего зарубежья в объеме регионального экспорта. В прошлом году она составляла 39,6%, в этом году - 50%. В целом экспорт Пензенской области за шесть месяцев вырос на 44,2% и превысил 150 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства."Мебельщики дали прирост более чем в 8%, экспортеры мяса свинины - на 8,6%, в 17,4 раза увеличился экспорт мяса птицы, на 50% вырос экспорт приборов и устройств для автоматического регулирования, на треть увеличились отгрузки лекарственных средств. Хороших объемов в первом полугодии 2020 года достиг "экспортный дебютант" Пензенской области – растительное масло, его экспорт превысил 4 миллиона долларов", - отметил глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, в январе-июне текущего года экспорт сахара в области составил 11,7 миллиона долларов, тогда как в аналогичном периоде 2019 года экспорта этой продукции практически не было.<strong><a href="https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576437490.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html

пензенская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, экономика