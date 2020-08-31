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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576514103.html
Пензенский губернатор рассказал о росте экспорта в период пандемии
Экспорт Пензенской области в январе-июне текущего года увеличился на 44,2% к уровню первого полугодия 2019 года и превысил 150 миллионов долларов, в период... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T12:18
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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<strong>ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> в январе-июне текущего года увеличился на 44,2% к уровню первого полугодия 2019 года и превысил 150 миллионов долларов, в период пандемии выросли зарубежные отгрузки мебели, мяса свинины и птицы, приборов и устройств для автоматического регулирования, а также лекарств, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."У нас в связи с пандемией стало меньше стран-партнеров по экспорту, но при этом увеличилась доля стран дальнего зарубежья в объеме регионального экспорта. В прошлом году она составляла 39,6%, в этом году - 50%. В целом экспорт Пензенской области за шесть месяцев вырос на 44,2% и превысил 150 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства."Мебельщики дали прирост более чем в 8%, экспортеры мяса свинины - на 8,6%, в 17,4 раза увеличился экспорт мяса птицы, на 50% вырос экспорт приборов и устройств для автоматического регулирования, на треть увеличились отгрузки лекарственных средств. Хороших объемов в первом полугодии 2020 года достиг "экспортный дебютант" Пензенской области – растительное масло, его экспорт превысил 4 миллиона долларов", - отметил глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, в январе-июне текущего года экспорт сахара в области составил 11,7 миллиона долларов, тогда как в аналогичном периоде 2019 года экспорта этой продукции практически не было.<strong><a href="https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576437490.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/zerno-1576513379.html
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иван белозерцев, пензенская область, экономика

Пензенский губернатор рассказал о росте экспорта в период пандемии

11:04 31.08.2020 (обновлено: 12:18 31.08.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 31 авг - РИА Новости. Экспорт Пензенской области в январе-июне текущего года увеличился на 44,2% к уровню первого полугодия 2019 года и превысил 150 миллионов долларов, в период пандемии выросли зарубежные отгрузки мебели, мяса свинины и птицы, приборов и устройств для автоматического регулирования, а также лекарств, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
"У нас в связи с пандемией стало меньше стран-партнеров по экспорту, но при этом увеличилась доля стран дальнего зарубежья в объеме регионального экспорта. В прошлом году она составляла 39,6%, в этом году - 50%. В целом экспорт Пензенской области за шесть месяцев вырос на 44,2% и превысил 150 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
"Мебельщики дали прирост более чем в 8%, экспортеры мяса свинины - на 8,6%, в 17,4 раза увеличился экспорт мяса птицы, на 50% вырос экспорт приборов и устройств для автоматического регулирования, на треть увеличились отгрузки лекарственных средств. Хороших объемов в первом полугодии 2020 года достиг "экспортный дебютант" Пензенской области – растительное масло, его экспорт превысил 4 миллиона долларов", - отметил глава региона.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, в январе-июне текущего года экспорт сахара в области составил 11,7 миллиона долларов, тогда как в аналогичном периоде 2019 года экспорта этой продукции практически не было.
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