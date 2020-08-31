https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521978.html

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:43

2020-08-31T12:43

2020-08-31T14:23

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Кроме того, он подчеркнул, что в случае, если возникнет такая необходимость, согласие Совета Федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом"."В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, они ратифицированы российским парламентом, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, должно ли по российскому законодательству предшествовать обращение в Совет Федерации и получение согласия от сенаторов на отправку российских силовиков в соседнюю страну.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html

Вячеслав Фоменко Это не террористический акт... Это граждане Белоруссии... Какой нафиг резерв? Или бей своих чтоб чужие боялись? Ладно в других странах терорристы бесчинствуют, а тут обычные граждане... Дебилизм... 28

Козьма ПРУТКОВ. Что, уже испугались вражеских обвинений? Боитесь отстаивать интересы России и Белоруссии? Такое виляние не может вызывать уважения. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире