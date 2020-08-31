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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521978.html
Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране
В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:43
2020-08-31T14:23
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Кроме того, он подчеркнул, что в случае, если возникнет такая необходимость, согласие Совета Федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом"."В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, они ратифицированы российским парламентом, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, должно ли по российскому законодательству предшествовать обращение в Совет Федерации и получение согласия от сенаторов на отправку российских силовиков в соседнюю страну.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html
Это не террористический акт... Это граждане Белоруссии... Какой нафиг резерв? Или бей своих чтоб чужие боялись? Ладно в других странах терорристы бесчинствуют, а тут обычные граждане... Дебилизм...
28
Что, уже испугались вражеских обвинений? Боитесь отстаивать интересы России и Белоруссии? Такое виляние не может вызывать уважения.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, александр лукашенко, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

12:43 31.08.2020 (обновлено: 14:23 31.08.2020)
2291
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае, если возникнет такая необходимость, согласие Совета Федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
"В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, они ратифицированы российским парламентом, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, должно ли по российскому законодательству предшествовать обращение в Совет Федерации и получение согласия от сенаторов на отправку российских силовиков в соседнюю страну.
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27 августа, 16:44Протесты в Белоруссии
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
75420324
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это не террористический акт... Это граждане Белоруссии... Какой нафиг резерв? Или бей своих чтоб чужие боялись? Ладно в других странах терорристы бесчинствуют, а тут обычные граждане... Дебилизм...
31 августа, 13:01
Вячеслав Фоменко
10002214
Что, уже испугались вражеских обвинений? Боитесь отстаивать интересы России и Белоруссии? Такое виляние не может вызывать уважения.
31 августа, 12:50
Козьма ПРУТКОВ.
710015
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