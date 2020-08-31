Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране
12:43 31.08.2020 (обновлено: 14:23 31.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В настоящее время речи об использовании в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей не идет, сейчас положение дел в республике находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.
Кроме того, он подчеркнул, что в случае, если возникнет такая необходимость, согласие Совета Федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".
"В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, они ратифицированы российским парламентом, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, должно ли по российскому законодательству предшествовать обращение в Совет Федерации и получение согласия от сенаторов на отправку российских силовиков в соседнюю страну.
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