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https://ria.ru/20200831/banki-1576541079.html
Банки объяснили, почему россияне стали активнее пользоваться кредитками
Граждане этим летом стали быстрее активировать кредитные карты, начиная пользоваться ими практически сразу после открытия, и опрошенные РИА Новости банки... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:11
2020-08-31T17:11
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Граждане этим летом стали быстрее активировать кредитные карты, начиная пользоваться ими практически сразу после открытия, и опрошенные РИА Новости банки объяснили это эффектом отложенного спроса на фоне снятия коронавирусных ограничений и тем, что условия обслуживания по таким картам стали в последнее время более привлекательными.По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", россияне в июле стали чаще использовать кредитные карты сразу после их получения: доля кредиток, по которым уже в первом месяце после получения проведена хотя бы одна операция, выросла на 14 процентных пунктов - до рекордных 68%. Крупнейшие банки-участники опроса частично подтвердили эту тенденцию: клиенты ряда кредитных организаций действительно стали быстрее активировать карты, в то время как другие участники рынка каких-то существенных изменений в поведении клиентов не зафиксировали."<a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> фиксирует рост числа клиентов, совершающих транзакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты. В первую очередь, это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии. Мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений", - говорит начальник управления кредитных карт этого банка Григорий Мирзоян.Скорость входа карт в портфель значительно возросла и в <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанке</a>, в котором такую тенденцию объяснили повышением удобства обслуживания, в том числе за счет цифровизации, а также периодом отпусков и необходимостью школьных трат. Банк "Санкт-Петербург" также отмечает тенденцию к более быстрому "погружению в лимит" по кредитным картам. "Отчасти это связано с сохранением настороженного подхода к выдачам сразу крупного лимита и постепенному увеличению лимита в процессе использования кредитной карты", - поясняют в банке.Сегодня 70% клиентов <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a> используют кредитные карты сразу после их получения, и по данным кредитной организации пока это максимальный показатель в году. В июне-июле рост спроса на кредитные карты наблюдал МКБ: показатели продаж таких карт в июле приблизились к февральским значениям. Также в июле начался и рост среднего лимита по ним. В банке "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" отмечают среднемесячный рост числа операций по новым кредитным картам в июле и августе – по сравнению с первым кварталом года на 25%, а по сравнению со вторым – на 45%.Представители некоторых крупных банков при этом говорят, что по темпам активации кредитных карт динамика достаточно ровная, без существенных изменений. Об этом, в частности, сообщили в банке "Русский Стандарт", "Открытии", <a href="http://ria.ru/organization_Sovkombank/" target="_blank" data-auto="true">Совкомбанке</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанке</a> и банке "<a href="http://ria.ru/organization_KHoum_Kredit_ehnd_Finans_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Хоум Кредит</a>". Так, по данным этого банка, и в 2019, и в 2020 году сохранялся стабильно высокий процент, не менее 75-80%, клиентов, начинающих использование карты в первый же месяц.
https://ria.ru/20200827/khakery-1576374361.html
https://ria.ru/20200827/bank-1576385462.html
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россия, экономика

Банки объяснили, почему россияне стали активнее пользоваться кредитками

17:11 31.08.2020
4819
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Граждане этим летом стали быстрее активировать кредитные карты, начиная пользоваться ими практически сразу после открытия, и опрошенные РИА Новости банки объяснили это эффектом отложенного спроса на фоне снятия коронавирусных ограничений и тем, что условия обслуживания по таким картам стали в последнее время более привлекательными.
По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", россияне в июле стали чаще использовать кредитные карты сразу после их получения: доля кредиток, по которым уже в первом месяце после получения проведена хотя бы одна операция, выросла на 14 процентных пунктов - до рекордных 68%. Крупнейшие банки-участники опроса частично подтвердили эту тенденцию: клиенты ряда кредитных организаций действительно стали быстрее активировать карты, в то время как другие участники рынка каких-то существенных изменений в поведении клиентов не зафиксировали.
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"ВТБ фиксирует рост числа клиентов, совершающих транзакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты. В первую очередь, это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии. Мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений", - говорит начальник управления кредитных карт этого банка Григорий Мирзоян.
Скорость входа карт в портфель значительно возросла и в Газпромбанке, в котором такую тенденцию объяснили повышением удобства обслуживания, в том числе за счет цифровизации, а также периодом отпусков и необходимостью школьных трат. Банк "Санкт-Петербург" также отмечает тенденцию к более быстрому "погружению в лимит" по кредитным картам. "Отчасти это связано с сохранением настороженного подхода к выдачам сразу крупного лимита и постепенному увеличению лимита в процессе использования кредитной карты", - поясняют в банке.
Сегодня 70% клиентов Райффайзенбанка используют кредитные карты сразу после их получения, и по данным кредитной организации пока это максимальный показатель в году. В июне-июле рост спроса на кредитные карты наблюдал МКБ: показатели продаж таких карт в июле приблизились к февральским значениям. Также в июле начался и рост среднего лимита по ним. В банке "Дом.РФ" отмечают среднемесячный рост числа операций по новым кредитным картам в июле и августе – по сравнению с первым кварталом года на 25%, а по сравнению со вторым – на 45%.
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Представители некоторых крупных банков при этом говорят, что по темпам активации кредитных карт динамика достаточно ровная, без существенных изменений. Об этом, в частности, сообщили в банке "Русский Стандарт", "Открытии", Совкомбанке, Промсвязьбанке и банке "Хоум Кредит". Так, по данным этого банка, и в 2019, и в 2020 году сохранялся стабильно высокий процент, не менее 75-80%, клиентов, начинающих использование карты в первый же месяц.
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