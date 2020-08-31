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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/babariko-1576553112.html
Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии
Белорусский политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявили о создании политической партии... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:43
2020-08-31T22:46
протесты в белоруссии
виктор бабарико
ольга колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский политик <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> и член президиума координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе", сообщается в Telegram-канале Виктора Бабарико."Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/kolesnikova-1576477984.html
Ага. Полный ништяк. Только надо указать - В каком месте?......
49
Это *вместе*, звучит скорее как *против*. Только чего???
30
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белоруссия
РИА Новости
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виктор бабарико, ольга колесникова, белоруссия, в мире

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

22:43 31.08.2020 (обновлено: 22:46 31.08.2020)
4088
© Sputnik / Сергей Пушкин Виктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Белорусский политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе", сообщается в Telegram-канале Виктора Бабарико.
"Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе", - говорится в сообщении.
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции
29 августа, 21:47
Либо-либо. Оппозиция Белоруссии вновь обратилась к силовикам
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
364041761
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоОльга КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ага. Полный ништяк. Только надо указать - В каком месте?......
31 августа, 22:47
Чипалина Лукин
22190008
Это *вместе*, звучит скорее как *против*. Только чего???
31 августа, 22:56
Sergej Klassen
1390008
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