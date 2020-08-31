https://ria.ru/20200831/atmosfera-1576430605.html

Атмосфера планеты звенит как гигантский колокол. Чем это грозит людям

Атмосфера Земли вибрирует, подобно гигантскому колоколу: волны распространяются вдоль экватора в обоих направлениях, опоясывая земной шар. К такому выводу... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

2020-08-31T13:40

риа наука

погода

климат

физика

земля - риа наука

антарктида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576394384_59:0:1942:1059_1400x0_80_0_0_3a81f95c98689fc161b4f9dd4522a3df.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.</strong> Атмосфера Земли вибрирует, подобно гигантскому колоколу: волны распространяются вдоль экватора в обоих направлениях, опоясывая земной шар. К такому выводу пришли ученые из Японии и США, подтвердив давнюю гипотезу об атмосферном резонансе. Что это за феномен и можно ли на его основе предсказывать погоду и долгосрочные изменения климата — в материале РИА Новости.Волны ЛапласаВ начале XIX века французский физик и математик Пьер-Симон Лаплас сравнил атмосферу Земли с огромным океаном, покрывающим планету, и вывел формулы, известные сегодня как приливные уравнения Лапласа и используемые в расчетах при составлении прогнозов погоды.Лаплас полагал, что в атмосфере есть свои приливы и отливы, а также волны воздушных масс и тепловой энергии. Среди прочего он упоминал вертикальные колебания у поверхности Земли, распространяющиеся в горизонтальном направлении, которые можно зафиксировать по изменениям приземного давления.Атмосферные тепловые приливы, связанные с вращением Земли, геофизики давно обнаружили. Однако горизонтальные волны не удавалось зафиксировать. И теперь понятно, почему.Как <a href="https://journals.ametsoc.org/jas/article/77/7/2519/347483/An-Array-of-Ringing-Global-Free-Modes-Discovered" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> Такатоши Саказаки из Высшей школы науки <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Kioto/" target="_blank" data-auto="true">Киотского университета</a> и Кевин Гамильтон, профессор Международного тихоокеанского исследовательского центра Гавайского университета в Маноа, у волн Лапласа очень большие масштабы — они охватывают чуть ли не целые полушария — и очень короткие периоды, меньше суток. Поэтому их упускали из виду и при исследовании локальных атмосферных явлений, таких как грозы, и при изучении крупных, но длительных перемещений воздушных масс."Шахматная доска" ЗемлиАвторы исследования проанализировали данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) за 38 лет — с 1979 по 2016 год включительно, в том числе почасовые изменения приземного атмосферного давления по всей поверхности планеты. В результате выявили десятки ранее неизвестных волновых режимов — систем гармонических колебаний, которые ученые называют модами.Особенно исследователей заинтересовали волны с короткими периодами от двух до 33 часов, распространяющиеся горизонтально в атмосфере вокруг земного шара с огромной скоростью — более 1100 километров в час.Зоны высокого и низкого давления, связанные с этими волнами, создают на карте характерный узор "шахматной доски", который, однако, различается для каждой из четырех основных мод — волн Кельвина, Россби, гравитационных и комбинации двух последних.Воздушный колоколОказалось, что атмосфера Земли похожа на звенящий колокол, когда на основной низкочастотный фон накладываются высокие обертоны. Именно это сочетание глубокого фонового звука с тонкими переливами делает колокольный звон таким приятным.Только "музыка" Земли — это не звук, а волны атмосферного давления, охватывающие весь земной шар. Каждая из четырех основных мод — это резонанс атмосферы по аналогии с резонансами колокола. При этом низкочастотные волны Кельвина распространяются с востока на запад, а остальные — с запада на восток.Рассчитанные учеными параметры резонанса, возникающего при сложении всех четырех мод, точно совпали с предсказаниями Лапласа. И это подтвердило его основную мысль о том, что погодой управляют волны атмосферного давления."Приятно, что видение Лапласа и других физиков-пионеров полностью подтверждено два столетия спустя", — приводятся в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа слова Такатоши Саказаки."Наша идентификация стольких мод в реальных данных показывает: атмосфера действительно звенит, как колокол, — продолжает Гамильтон. — Это наконец разрешает давнюю и классическую проблему атмосферного резонанса, а также позволяет лучше понять, какие процессы возбуждают волны, а какие их гасят".В качестве возможных причин глобального резонанса авторы называют возникновение из-за атмосферной конвекции скрытых зон нагрева и каскадный механизм распространения турбулентных потоков энергии. Экваториальные ветры в АнтарктидеЕще одно явление, связанное с волнами в атмосфере, недавно <a href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020JD032866" target="_blank" rel="nofollow noopener">объяснили</a> американские ученые из Университета Клемсона в <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южной Каролине</a> и Колорадского университета в Боулдере.Наблюдая на станции Мак-Мердо в <a href="http://ria.ru/location_Antarctica/" target="_blank" data-auto="true">Антарктиде</a> за полярными вихрями — массивными круговыми потоками холодного воздуха, которые вращаются по спирали над каждым из полюсов Земли, — они заметили: антарктический вихрь синхронен с фазами квазидвухлетних колебаний в атмосфере (КДК).Примерно раз в два года широтные ветра, которые дуют на экваторе Земли, меняют направление с восточного на западное. Фронт зарождается на высоте больше 30 километров в стратосфере и движется вниз со скоростью примерно один километр в месяц. Через 13-14 месяцев одновременно по всему экватору происходит инверсия ветров. Полный цикл, таким образом, занимает от 26 до 28 месяцев.Американцы установили, что во время восточной фазы КДЦ антарктический вихрь расширяется, а при западной сжимается. Это объясняют прохождением через разные слои атмосферы меридиональных гравитационных волн от экватора к полюсам.Эти волны зафиксировали и предположили, что они связаны со сменой направления ветров, дующих на экваторе — на расстоянии более девяти тысяч километров от места наблюдений. Сравнение с данными системы метеорологических и атмосферных наблюдений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> MERRA-2 за период с 1999 по 2019 год полностью это подтвердило.Давно известно: расширение зоны полярного вихря приносит холодную погоду в средние широты. Однако то, что первопричина — в смене направления стратосферных ветров в тропиках, стало неожиданностью. Ученые надеются, что выявленные ими закономерности позволят создать более точные климатические модели и модели атмосферной циркуляции для прогнозирования погоды. В то же время они обеспокоены тем, что в последние десятилетия все чаще сказывается воздействие антропогенных факторов. Так, четыре года назад <a href="https://science.sciencemag.org/content/353/6306/1424" target="_blank" rel="nofollow noopener">заметили</a> нарушение цикличности КДК. В феврале 2016-го переход к восточным ветрам неожиданно прервался. Одна из возможных причин — глобальное потепление.Тревожный набатЕще большее беспокойство вызывают участившиеся экстремальные погодные явления, зачастую также связанные с волновыми аномалиями в атмосфере. В частности, ученые <a href="https://www.nature.com/articles/s41558-019-0637-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">указывают</a> на возникновение квазистационарных атмосферных волн Россби в Северном полушарии. Волны Россби — это гигантские изгибы высотных ветров, оказывающие серьезное влияние на погоду. Если они переходят в квазистационарное состояние, смена циклонов и антициклонов приостанавливается. В итоге в одних местах неделями льют дожди, оборачивающиеся наводнениями, а в других устанавливается аномальная жара, как в этом году в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Волны жары и засухи, приходящие в Центральную и <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северную Америку</a>, Центральную и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточную Европу</a>, регион Каспийского моря и Восточную Азию по несколько раз за лето и длящиеся одну-две недели, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Уже который год подряд здесь сокращаются урожаи, что осложняет социальную обстановку. Так что "музыка" Земли все чаще звучит не как нежная мелодия, а тревожным набатом.

https://ria.ru/20200721/1574518118.html

https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html

4

антарктида

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, климат, физика, земля - риа наука, антарктида