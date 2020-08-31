https://ria.ru/20200831/altsgeymer-1576533911.html

Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера

Ученые выяснили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, хуже других ориентируются в пространстве. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:14

2020-08-31T15:14

2020-08-31T16:21

риа наука

болезнь альцгеймера

биология

здоровье

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Ученые выяснили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, хуже других ориентируются в пространстве. Результаты <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/35/eaba1394" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Advances.За возможность отслеживать положение в пространстве отвечают так называемые ячейки сетки в энторинальной коре — части головного мозга, расположенной в височной доле. Эта же область одна из первых поражается при болезни Альцгеймера.Нейрофизиологи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> решили выяснить, есть ли связь между проблемами с навигацией и риском развития этого нейродегенеративного заболевания."Если вы встаете ночью и хотите в темноте найти путь в ванную комнату, вам понадобится, помимо знания устройства дома, механизм, который отслеживает ваше собственное положение в комнате без использования внешних сигналов, — приводятся в пресс-релизе Рурского университета в Бохуме слова первого автора статьи Анны Бирбрауэр (Anne Bierbrauer). — Эта способность известна как интеграция путей".При навигации в пространственной среде ячейки сетки проявляют уникальный регулярный паттерн активности. Предыдущие исследования показали, что у людей с генетическим риском развития болезни Альцгеймера часто наблюдается измененный характер функционирования клеток сетки, но способность к навигации при этом не оценивалась.В текущем исследовании для оценки этой способности авторы использовали компьютеризированную навигационную задачу, в которой участники должны были найти свой путь при полном отсутствии внешних ориентиров.В эксперименте участвовали 202 добровольца без генетического риска болезни Альцгеймера и 65 добровольцев с повышенным генетическим риском. Последний оценивался по специфической экспрессии гена аполипопротеина E, аллеля APOE-ε4.Результаты показали, что участники с генетическим риском болезни Альцгеймера ориентировались хуже, чем представители контрольной группы, хотя и они нашли свой путь."Мы предполагаем, что они использовали компенсаторные механизмы, предположительно, через внешние сигналы в их окружении", — объясняет руководитель исследования Николай Аксмахер (Nikolai Axmacher).Затем ученые повторили эксперимент, параллельно регистрируя активность мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Целью было выяснить, какие мозговые процессы играют центральную роль в интеграции путей.Как и предполагали авторы, навигация без внешних сигналов полностью зависит от характера активности ячеек сетки. Ученые обнаружили дефицит этой активности у здоровых пока людей, но генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера.В будущем отслеживание таких особенностей поведения, как сложность ориентации в пространстве без внешних сигналов, по мнению авторов, поможет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии, до появления каких-либо серьезных симптомов, и своевременно начать лечение.

https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html

https://ria.ru/20200824/1576093964.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болезнь альцгеймера, биология, здоровье, открытия - риа наука