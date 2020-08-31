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https://ria.ru/20200831/altsgeymer-1576533911.html
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Ученые выяснили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, хуже других ориентируются в пространстве. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:14
2020-08-31T16:21
риа наука
болезнь альцгеймера
биология
здоровье
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Ученые выяснили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, хуже других ориентируются в пространстве. Результаты <a href="https://advances.sciencemag.org/content/6/35/eaba1394" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Advances.За возможность отслеживать положение в пространстве отвечают так называемые ячейки сетки в энторинальной коре — части головного мозга, расположенной в височной доле. Эта же область одна из первых поражается при болезни Альцгеймера.Нейрофизиологи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> решили выяснить, есть ли связь между проблемами с навигацией и риском развития этого нейродегенеративного заболевания."Если вы встаете ночью и хотите в темноте найти путь в ванную комнату, вам понадобится, помимо знания устройства дома, механизм, который отслеживает ваше собственное положение в комнате без использования внешних сигналов, — приводятся в пресс-релизе Рурского университета в Бохуме слова первого автора статьи Анны Бирбрауэр (Anne Bierbrauer). — Эта способность известна как интеграция путей".При навигации в пространственной среде ячейки сетки проявляют уникальный регулярный паттерн активности. Предыдущие исследования показали, что у людей с генетическим риском развития болезни Альцгеймера часто наблюдается измененный характер функционирования клеток сетки, но способность к навигации при этом не оценивалась.В текущем исследовании для оценки этой способности авторы использовали компьютеризированную навигационную задачу, в которой участники должны были найти свой путь при полном отсутствии внешних ориентиров.В эксперименте участвовали 202 добровольца без генетического риска болезни Альцгеймера и 65 добровольцев с повышенным генетическим риском. Последний оценивался по специфической экспрессии гена аполипопротеина E, аллеля APOE-ε4.Результаты показали, что участники с генетическим риском болезни Альцгеймера ориентировались хуже, чем представители контрольной группы, хотя и они нашли свой путь."Мы предполагаем, что они использовали компенсаторные механизмы, предположительно, через внешние сигналы в их окружении", — объясняет руководитель исследования Николай Аксмахер (Nikolai Axmacher).Затем ученые повторили эксперимент, параллельно регистрируя активность мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Целью было выяснить, какие мозговые процессы играют центральную роль в интеграции путей.Как и предполагали авторы, навигация без внешних сигналов полностью зависит от характера активности ячеек сетки. Ученые обнаружили дефицит этой активности у здоровых пока людей, но генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера.В будущем отслеживание таких особенностей поведения, как сложность ориентации в пространстве без внешних сигналов, по мнению авторов, поможет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии, до появления каких-либо серьезных симптомов, и своевременно начать лечение.
https://ria.ru/20200825/altsgeymer-1576275976.html
https://ria.ru/20200824/1576093964.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
болезнь альцгеймера, биология, здоровье, открытия - риа наука

Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера

15:14 31.08.2020 (обновлено: 16:21 31.08.2020)
18262
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые выяснили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, хуже других ориентируются в пространстве. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
За возможность отслеживать положение в пространстве отвечают так называемые ячейки сетки в энторинальной коре — части головного мозга, расположенной в височной доле. Эта же область одна из первых поражается при болезни Альцгеймера.
Нейрофизиологи из Германии, Испании, Италии и Бельгии решили выяснить, есть ли связь между проблемами с навигацией и риском развития этого нейродегенеративного заболевания.
"Если вы встаете ночью и хотите в темноте найти путь в ванную комнату, вам понадобится, помимо знания устройства дома, механизм, который отслеживает ваше собственное положение в комнате без использования внешних сигналов, — приводятся в пресс-релизе Рурского университета в Бохуме слова первого автора статьи Анны Бирбрауэр (Anne Bierbrauer). — Эта способность известна как интеграция путей".
При навигации в пространственной среде ячейки сетки проявляют уникальный регулярный паттерн активности. Предыдущие исследования показали, что у людей с генетическим риском развития болезни Альцгеймера часто наблюдается измененный характер функционирования клеток сетки, но способность к навигации при этом не оценивалась.
Руководитель исследования Донна Вилкок в своей лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 11:51РИА Наука
Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера
В текущем исследовании для оценки этой способности авторы использовали компьютеризированную навигационную задачу, в которой участники должны были найти свой путь при полном отсутствии внешних ориентиров.
В эксперименте участвовали 202 добровольца без генетического риска болезни Альцгеймера и 65 добровольцев с повышенным генетическим риском. Последний оценивался по специфической экспрессии гена аполипопротеина E, аллеля APOE-ε4.
Результаты показали, что участники с генетическим риском болезни Альцгеймера ориентировались хуже, чем представители контрольной группы, хотя и они нашли свой путь.
"Мы предполагаем, что они использовали компенсаторные механизмы, предположительно, через внешние сигналы в их окружении", — объясняет руководитель исследования Николай Аксмахер (Nikolai Axmacher).
Затем ученые повторили эксперимент, параллельно регистрируя активность мозга участников с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Целью было выяснить, какие мозговые процессы играют центральную роль в интеграции путей.
Как и предполагали авторы, навигация без внешних сигналов полностью зависит от характера активности ячеек сетки. Ученые обнаружили дефицит этой активности у здоровых пока людей, но генетически предрасположенных к болезни Альцгеймера.
В будущем отслеживание таких особенностей поведения, как сложность ориентации в пространстве без внешних сигналов, по мнению авторов, поможет диагностировать болезнь Альцгеймера на ранней стадии, до появления каких-либо серьезных симптомов, и своевременно начать лечение.
Редактирование памяти - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 03:00РИА Наука
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
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