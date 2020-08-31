https://ria.ru/20200831/altay-1576517463.html
Выяснилось, почему популярное у туристов озеро на Алтае запахло краской
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что в популярном у туристов озере Горькое-Перешеечное гибнет рыба и вода... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:37
2020-08-31T12:37
2020-08-31T12:37
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<strong>БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что в популярном у туристов озере Горькое-Перешеечное гибнет рыба и вода пахнет краской потому, что водоем обмелел и в нем разлагаются водоросли, сообщает Telegram-канал регионального правительства."Неблагоприятная экологическая ситуация на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе возникла из-за гидрологической обстановки этого лета. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве края министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это стало причиной гибели молоди рыбы", — говорится в сообщении.Озеро Горькое-Перешеечное популярно у туристов. Туда приезжают купаться и принимать грязевые ванны. Тревогу забили местные жители. Они сообщили, что от водоема идет едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой. Этим летом в Алтайском крае было мало дождей, на территории большинства районов региона объявили режим ЧС из-за засухи.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егорьевский район, алтайский край, туризм, новости - туризм
БАРНАУЛ, 31 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что в популярном у туристов озере Горькое-Перешеечное гибнет рыба и вода пахнет краской потому, что водоем обмелел и в нем разлагаются водоросли, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
"Неблагоприятная экологическая ситуация на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе возникла из-за гидрологической обстановки этого лета. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве края министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это стало причиной гибели молоди рыбы", — говорится в сообщении.
Озеро Горькое-Перешеечное популярно у туристов. Туда приезжают купаться и принимать грязевые ванны.
Тревогу забили местные жители. Они сообщили, что от водоема идет едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой. Этим летом в Алтайском крае было мало дождей, на территории большинства районов региона объявили режим ЧС из-за засухи.