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https://ria.ru/20200831/alkozamki-1576552286.html
Власти Москвы не считают нужным "ставить алкозамки всем подряд"
Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:50
2020-08-31T21:55
михаил кизлык
авто
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-kizlyk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Кизлык</a>.В 1999 году <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.Кизлык отметил, что внедрение алкозамков в России – это совершенно новый опыт. По его мнению, для начала необходимо тщательно продумать систему и правила использования этого устройства."При этом сейчас очевидно, что эта история может распространяться не на всех водителей. Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива. Ставить всем подряд алкозамки мы считаем не правильным и не нужным", - приводятся слова Кизлыка на <a href="https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/103612" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Московского транспорта.Кизлык также добавил, что в случае, если уже установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132511.html
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михаил кизлык, авто, москва, общество

Власти Москвы не считают нужным "ставить алкозамки всем подряд"

21:50 31.08.2020 (обновлено: 21:55 31.08.2020)
550
© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.
В 1999 году Швеция стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.
Рот на алкозамок! Поможет ли это в борьбе с пьяными водителями?
29 июля, 20:04
Рот на алкозамок! Поможет ли это в борьбе с пьяными водителями?
Кизлык отметил, что внедрение алкозамков в России – это совершенно новый опыт. По его мнению, для начала необходимо тщательно продумать систему и правила использования этого устройства.
"При этом сейчас очевидно, что эта история может распространяться не на всех водителей. Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива. Ставить всем подряд алкозамки мы считаем не правильным и не нужным", - приводятся слова Кизлыка на сайте Московского транспорта.
Кизлык также добавил, что в случае, если уже установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения.
Алкозамок
29 июля, 12:39Акценты
Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамокВ РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.
1130007
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Михаил КизлыкАвтоМоскваОбщество
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