https://ria.ru/20200831/alkozamki-1576552286.html

Власти Москвы не считают нужным "ставить алкозамки всем подряд"

Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:50

2020-08-31T21:50

2020-08-31T21:55

михаил кизлык

авто

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_mikhail-kizlyk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Кизлык</a>.В 1999 году <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.Кизлык отметил, что внедрение алкозамков в России – это совершенно новый опыт. По его мнению, для начала необходимо тщательно продумать систему и правила использования этого устройства."При этом сейчас очевидно, что эта история может распространяться не на всех водителей. Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива. Ставить всем подряд алкозамки мы считаем не правильным и не нужным", - приводятся слова Кизлыка на <a href="https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/103612" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Московского транспорта.Кизлык также добавил, что в случае, если уже установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575099198.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил кизлык, авто, москва, общество