https://ria.ru/20200831/aktsiya-1576551183.html

В Минске прошла несанкционированная акция с участием женщин

Несанкционированная акция с участием женщин прошла в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:00

2020-08-31T21:00

2020-08-31T21:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576536286_0:15:2995:1700_1400x0_80_0_0_876d7188e017172b10f65ec73dd95822.jpg

<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Несанкционированная акция с участием женщин прошла в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Сторонницы оппозиции в понедельник вечером собрались на площади Независимости в белорусской столице. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Сначала они встали в цепочку у костела святого Симеона и святой Елены. Сотрудники милиции просили их разойтись, говоря, что они нарушают закон. Позднее на площадь пришли сотрудники ОМОН.Через некоторое время из костела вышли священник и прихожане, участницы акции вместе с ними прошли вокруг здания и вернулись в цепочку. При этом сотрудники ОМОН ушли с площади.После этого участницы акции вышли на саму площадь. Из динамиков на здании напротив площади звучала запись, которая напоминала собравшимся, что акция не санкционированная, а ее участницы могут понести установленную законом ответственность.Женщины читали стихи, аплодировали, а затем постепенно разошлись. Акция продолжалась менее полутора часов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/posol-1576549556.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/vlasova-1576541268.html

Арсений Новиков Ну не хватает им мужиков....... На что только не пойдёшь, что бы обратить на себя внимание. 10

6

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире