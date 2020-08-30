https://ria.ru/20200830/zvonok-1576483603.html
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:09
2020-08-30T09:09
2020-08-30T09:09
россия
майкл флинн
дональд трамп
сергей кисляк
владимир путин
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Flinn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Флинна</a> за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Об этом, как передает <a href="https://www.newsweek.com/donald-trump-mike-flynn-vladimir-putin-nick-timothy-shouted-1528036" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsweek</a>, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезы Мэй</a> Ник Тимоти.По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kisljak/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Кисляком</a>. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
Валар Дахаэрис
В принципе, пропуск звонка от главы ЛЮБОГО государства - большая ошибка со стороны администрации. Не тетя же звонит, как никак. А уж от главы России тем более.
89
Дмитрий
Н-да уж, ситуёвина!!! Не принять звонок из ценра от шефа, это тот ещё неуд, так и погонов лишится можно. Эх Паша-Паша, тебе Родина доверила такой ответственый пост, а ты лапухом оказался...
71
17
россия
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b18cf4751de4f4d50c89157760429d44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, владимир путин, великобритания, сша, в мире