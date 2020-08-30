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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:09
2020-08-30T09:09
россия
майкл флинн
дональд трамп
сергей кисляк
владимир путин
великобритания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Flinn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Флинна</a> за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Об этом, как передает <a href="https://www.newsweek.com/donald-trump-mike-flynn-vladimir-putin-nick-timothy-shouted-1528036" target="_blank" rel="nofollow noopener">Newsweek</a>, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезы Мэй</a> Ник Тимоти.По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kisljak/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Кисляком</a>. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
В принципе, пропуск звонка от главы ЛЮБОГО государства - большая ошибка со стороны администрации. Не тетя же звонит, как никак. А уж от главы России тем более.
89
Н-да уж, ситуёвина!!! Не принять звонок из ценра от шефа, это тот ещё неуд, так и погонов лишится можно. Эх Паша-Паша, тебе Родина доверила такой ответственый пост, а ты лапухом оказался...
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россия
великобритания
сша
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россия, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, владимир путин, великобритания, сша, в мире

Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

09:09 30.08.2020
88120
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом, как передает Newsweek, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.
По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.
"Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", - вспоминает Тимоти.
По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
Президент США Дональд Трамп
18 августа, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.
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Обсудить 17
РоссияМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякВладимир ПутинВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
В принципе, пропуск звонка от главы ЛЮБОГО государства - большая ошибка со стороны администрации. Не тетя же звонит, как никак. А уж от главы России тем более.
30 августа, 09:33
Валар Дахаэрис
7500101
Н-да уж, ситуёвина!!! Не принять звонок из ценра от шефа, это тот ещё неуд, так и погонов лишится можно. Эх Паша-Паша, тебе Родина доверила такой ответственый пост, а ты лапухом оказался...
30 августа, 09:38
Дмитрий
5452106
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