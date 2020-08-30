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Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила 5,8%, что заметно больше, чем в прошлые выборы 2016 года, сообщили наблюдатели НПО Центр... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:26
2020-08-30T10:32
черногория
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости.</strong> Явка за первый час парламентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> составила 5,8%, что заметно больше, чем в прошлые выборы 2016 года, сообщили наблюдатели НПО Центр демократического перехода (CDT).По данным избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск), всего их 1 217. Голосование по всей стране идет за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти. Пожилые люди и находящиеся на лечении в больницах тоже участвуют в волеизъявлении - к ним по заявке придут члены комиссии. На участках обязательны маски, дезинфекция рук и поверхностей и соблюдение дистанции из-за COVID-19.Одними из первых после открытия участков проголосовали митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, на которых ранее были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Ранее митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь"."До 8.00 (9.00 мск) проголосовали 5,8% избирателей. На парламентских выборах 2016 года к этому времени проголосовали 3,5% избирателей", - сообщили наблюдатели CDT. По их данным, на одном из участков в городе Котор голосование прервалось из-за того, что избиратель сфотографировал бюллетень и сломался аппарат для электронной идентификации граждан.За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a>. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575397626.html
черногория
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черногория, в мире

Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%

10:26 30.08.2020 (обновлено: 10:32 30.08.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicОчередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости. Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила 5,8%, что заметно больше, чем в прошлые выборы 2016 года, сообщили наблюдатели НПО Центр демократического перехода (CDT).
По данным избиркома, правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск), всего их 1 217. Голосование по всей стране идет за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти. Пожилые люди и находящиеся на лечении в больницах тоже участвуют в волеизъявлении - к ним по заявке придут члены комиссии. На участках обязательны маски, дезинфекция рук и поверхностей и соблюдение дистанции из-за COVID-19.
Одними из первых после открытия участков проголосовали митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, на которых ранее были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Ранее митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь".
"До 8.00 (9.00 мск) проголосовали 5,8% избирателей. На парламентских выборах 2016 года к этому времени проголосовали 3,5% избирателей", - сообщили наблюдатели CDT. По их данным, на одном из участков в городе Котор голосование прервалось из-за того, что избиратель сфотографировал бюллетень и сломался аппарат для электронной идентификации граждан.
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За 81 кресло в однопалатном парламенте Черногории борются 11 партий и коалиций, которым необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Впервые за 30 лет по итогам выборов может пошатнуться власть правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Последнее августовское исследование Центра за демократию и права человека (CEDEM) показало, что за правящую ДПС готовы проголосовать 35,5% граждан. Вместе с традиционными коалиционными партнерами и партиями нацменьшинств набралось 48% симпатий граждан, что является их минимальным показателем за 30 лет.
Оппозиции, к которой помимо коалиции во главе с Демократическим фронтом относятся партия "Демократы", гражданское движение URA и бывшие многолетние партнеры Джукановича – Социал-демократическая партия (SDP), предпочтения отдали 52% опрошенных.
ГИК аккредитовала немногим более 2 тысяч наблюдателей, из которых 265 иностранных, включая миссию ОБСЕ.
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