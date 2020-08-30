Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:52 30.08.2020 (обновлено: 02:17 30.08.2020)
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© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси и ее однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф считают, что только Россия активно "вмешивается" в американские президентские выборы.
"Вместо прозрачности администрация (президента Дональда) Трампа, включая президента Трампа, советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа, уже попыталась распространить ложное представление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и в политике. Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна - Россия - активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов и обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов", - говорится в совместном заявлении конгрессменов.
Заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.
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Пелоси и Шифф назвали такое решение "шокирующим отречением от своей законной обязанности информировать конгресс" и "предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию".
По мнению демократов, отказ от брифингов демонстрирует, что администрация Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации от конгресса и американского народа".
"Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будут предоставлять нам полную и точную информацию и возобновят брифинги. Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных палате (представителей), чтобы заставить их подчиниться", - подчеркивается в заявлении.
В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые пытаются "вмешаться в выборы" в США, он назвал Китай и Иран, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа. Эванина не уточнил, в какой степени каждая из упомянутых стран пытается это сделать.
В заявлении Пелоси и Шиффа не уточняется, на основании какой информации они сделали вывод об исключительной роли России во "вмешательстве в выборы" и почему считают ложными выводы разведки США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.