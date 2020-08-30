https://ria.ru/20200830/vybory-1576480380.html

Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси и ее однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф считают,... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T00:52

2020-08-30T00:52

2020-08-30T02:17

россия

нэнси пелоси

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократ <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> и ее однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей <a href="http://ria.ru/person_Adam_SHiff/" target="_blank" data-auto="true">Адам Шифф</a> считают, что только <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> активно "вмешивается" в американские президентские выборы.Заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.Пелоси и Шифф назвали такое решение "шокирующим отречением от своей законной обязанности информировать конгресс" и "предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию".По мнению демократов, отказ от брифингов демонстрирует, что администрация Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации от конгресса и американского народа".В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать Трампа. Среди других стран, которые пытаются "вмешаться в выборы" в США, он назвал <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, уверяя, что они пытаются не допустить переизбрания Трампа. Эванина не уточнил, в какой степени каждая из упомянутых стран пытается это сделать.В заявлении Пелоси и Шиффа не уточняется, на основании какой информации они сделали вывод об исключительной роли России во "вмешательстве в выборы" и почему считают ложными выводы разведки США.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200826/nevmeshatelstvo-1576352092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576135514.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576079978.html

Covid короновирусович Пылесоси, я конечно понимаю твои мечты, чтоб к тебе хоть кто нибудь поприставал, но уж больно противно. 52

Andrej Kozakov Господи эта пенсионерка ещё пиарится. Ей уже в приют престарелых пора,а она все пытается ещё на что то влиять. Хотя госдеп и есть приют престарелых маразматиков. Байден,Пилоси,Сандерс,Макейн. Один лучше другого срамота. 33

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нэнси пелоси, сша, в мире