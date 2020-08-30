https://ria.ru/20200830/vstrecha-1576487617.html
Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет
Точной даты встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:42
2020-08-30T12:42
2020-08-30T12:46
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688556_0:0:3610:2030_1400x0_80_0_0_726a1669c6ea143555b1374f8a7dd770.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Точной даты встречи президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В воскресенье в телефонном разговоре Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшие недели в российской столице."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи двух президентов.
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
Андрей Дашков
Надо людей из чвк black water подвезти под Минск, к вечеру уже Лукашенко в Москве будет.. )
48
Влади Мир С.
Тихановская пусть не зевает. Кресло то пустовать будет...
47
14
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573688556_271:0:2978:2030_1400x0_80_0_0_548c5a113d92ee5ff82cbc05f41c04c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия