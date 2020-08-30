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Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет
Точной даты встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:42
2020-08-30T12:46
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Точной даты встречи президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В воскресенье в телефонном разговоре Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшие недели в российской столице."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи двух президентов.
https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html
Надо людей из чвк black water подвезти под Минск, к вечеру уже Лукашенко в Москве будет.. )
48
Тихановская пусть не зевает. Кресло то пустовать будет...
47
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия

Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет

12:42 30.08.2020 (обновлено: 12:46 30.08.2020)
16647
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Точной даты встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В воскресенье в телефонном разговоре Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшие недели в российской столице.
"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи двух президентов.
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Обсудить 14
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссия
Популярные комментарии
Надо людей из чвк black water подвезти под Минск, к вечеру уже Лукашенко в Москве будет.. )
30 августа, 12:46
Андрей Дашков
181141014
Тихановская пусть не зевает. Кресло то пустовать будет...
30 августа, 14:35
ВМВлади Мир С.
25160015
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