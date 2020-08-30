https://ria.ru/20200830/vstrecha-1576487617.html

Точной даты встречи Путина и Лукашенко в Москве пока нет

Точной даты встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:42

2020-08-30T12:42

2020-08-30T12:46

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Точной даты встречи президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Москве пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В воскресенье в телефонном разговоре Путин и Лукашенко условились встретиться в ближайшие недели в российской столице."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи двух президентов.

https://ria.ru/20200829/vybory-1576464111.html

Андрей Дашков Надо людей из чвк black water подвезти под Минск, к вечеру уже Лукашенко в Москве будет.. ) 48

Влади Мир С. Тихановская пусть не зевает. Кресло то пустовать будет... 47

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия