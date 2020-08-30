https://ria.ru/20200830/utechki-1576481284.html

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T02:18

2020-08-30T02:18

2020-08-30T10:26

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки.Накануне стало известно, что офис директор нацразведки США отказался информировать конгрессменов по вопросу организации безопасности выборов из-за нескольких утечек. Это не понравилось демократам, которые хотят заставить разведчиков делиться с ними информацией.По словам Трампа, директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в профильный комитет палаты представителей и оттуда ее "слили". Американский президент заявил, что не знает, кто конкретно это сделал, и добавил, что информация в утечках оказалась неверной.Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.

https://ria.ru/20200630/1573657419.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире