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Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:18
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дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки.Накануне стало известно, что офис директор нацразведки США отказался информировать конгрессменов по вопросу организации безопасности выборов из-за нескольких утечек. Это не понравилось демократам, которые хотят заставить разведчиков делиться с ними информацией.По словам Трампа, директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в профильный комитет палаты представителей и оттуда ее "слили". Американский президент заявил, что не знает, кто конкретно это сделал, и добавил, что информация в утечках оказалась неверной.Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.
https://ria.ru/20200630/1573657419.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных

02:18 30.08.2020 (обновлено: 10:26 30.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки.
Накануне стало известно, что офис директор нацразведки США отказался информировать конгрессменов по вопросу организации безопасности выборов из-за нескольких утечек. Это не понравилось демократам, которые хотят заставить разведчиков делиться с ними информацией.
По словам Трампа, директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в профильный комитет палаты представителей и оттуда ее "слили". Американский президент заявил, что не знает, кто конкретно это сделал, и добавил, что информация в утечках оказалась неверной.
"Он (Рэтклифф — Прим. ред.) от этого устал. Он хочет делать это в другом виде, потому что в комитете есть "стукачи", которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке", — сказал Трамп на совещании в Техасе.
Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.
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