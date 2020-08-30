https://ria.ru/20200830/utechki-1576481284.html
Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:18
2020-08-30T02:18
2020-08-30T10:26
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки.Накануне стало известно, что офис директор нацразведки США отказался информировать конгрессменов по вопросу организации безопасности выборов из-за нескольких утечек. Это не понравилось демократам, которые хотят заставить разведчиков делиться с ними информацией.По словам Трампа, директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в профильный комитет палаты представителей и оттуда ее "слили". Американский президент заявил, что не знает, кто конкретно это сделал, и добавил, что информация в утечках оказалась неверной.Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.
https://ria.ru/20200630/1573657419.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7eebc614489671dfb777613876a5c794.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки.
Накануне стало известно, что офис директор нацразведки США отказался информировать конгрессменов по вопросу организации безопасности выборов из-за нескольких утечек. Это не понравилось демократам, которые хотят заставить разведчиков делиться с ними информацией.
По словам Трампа, директор нацразведки Джон Рэтклифф предоставил информацию в профильный комитет палаты представителей и оттуда ее "слили". Американский президент заявил, что не знает, кто конкретно это сделал, и добавил, что информация в утечках оказалась неверной.
"Он (Рэтклифф — Прим. ред.) от этого устал. Он хочет делать это в другом виде, потому что в комитете есть "стукачи", которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке", — сказал Трамп на совещании в Техасе.
Ранее Трамп по другим поводам неоднократно обвинял главу комитета Адама Шиффа в утечках секретной информации в прессу и ее искажении.