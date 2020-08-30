https://ria.ru/20200830/ulyukaev-1576489182.html

Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти двух тысяч рублей задолженности с экс-министра... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:54

2020-08-30T13:54

2020-08-30T15:03

дело алексея улюкаева

алексей улюкаев

башнефть

роснефть

игорь сечин

москва

тверская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Управление Федеральной службы судебных приставов по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> открыло исполнительное производство о взыскании почти двух тысяч рублей задолженности с экс-министра экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uljukaev/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Улюкаева</a>, осужденного за взятку, следует из банка данных исполнительных производств.Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов."Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей четыре копейки", — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.Улюкаева в 2017-м приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

https://ria.ru/20190116/1549420791.html

Игорь Петров А почему, все-таки, взяткодатель не "присел"? 😀 28

Николай Баженов Ишь он какой!!! Безоговорочно взыскать с него эту крупную сумму в 1760руб! Приставы молодцы, просто трудоголики. 20

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москва

тверская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело алексея улюкаева, алексей улюкаев, башнефть, роснефть, игорь сечин, москва, тверская область, происшествия