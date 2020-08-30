Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/ulyukaev-1576489182.html
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти двух тысяч рублей задолженности с экс-министра... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:54
2020-08-30T15:03
дело алексея улюкаева
алексей улюкаев
башнефть
роснефть
игорь сечин
москва
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151844/93/1518449308_0:109:2400:1459_1400x0_80_0_0_9f63b6224e41b1d6c6fdc751cf9b0cd3.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Управление Федеральной службы судебных приставов по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> открыло исполнительное производство о взыскании почти двух тысяч рублей задолженности с экс-министра экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uljukaev/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Улюкаева</a>, осужденного за взятку, следует из банка данных исполнительных производств.Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов."Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей четыре копейки", — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.Улюкаева в 2017-м приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.
https://ria.ru/20190116/1549420791.html
А почему, все-таки, взяткодатель не "присел"? 😀
28
Ишь он какой!!! Безоговорочно взыскать с него эту крупную сумму в 1760руб! Приставы молодцы, просто трудоголики.
20
13
москва
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151844/93/1518449308_155:0:2246:1568_1400x0_80_0_0_2786b4f526c5165e987d3938e60c1e23.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело алексея улюкаева, алексей улюкаев, башнефть, роснефть, игорь сечин, москва, тверская область, происшествия

Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей

13:54 30.08.2020 (обновлено: 15:03 30.08.2020)
7897
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти двух тысяч рублей задолженности с экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, следует из банка данных исполнительных производств.
Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.
Алексей Улюкаев
16 января 2019, 11:09
Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Улюкаева
"Сумма непогашенной задолженности 1760 рублей четыре копейки", — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.
Улюкаева в 2017-м приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.
50147108849
Обсудить 13
Дело Алексея УлюкаеваАлексей УлюкаевБашнефтьРоснефтьИгорь СечинМоскваТверская областьПроисшествия
Популярные комментарии
А почему, все-таки, взяткодатель не "присел"? 😀
30 августа, 14:10
Игорь Петров
2330101
Ишь он какой!!! Безоговорочно взыскать с него эту крупную сумму в 1760руб! Приставы молодцы, просто трудоголики.
30 августа, 14:28
Николай Баженов
4140200
Рекомендуем
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста
Актер Иван Стебунов
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Многоцелевой истребитель Су-27
Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем
Анатолий Прохоров
Умер создатель мультсериала "Смешарики"
Один из самолетов Су-27СМ, прибывший в расположение 62-го истребительного авиаполка 27-й смешанной авиадивизии ВВС России, базирующийся на аэродроме Бельбек под Севастополем
Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты
Марина Александрова
"Ждали, когда умру": как сложилась жизнь сибирячки после страшного ДТП
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Дональд Трамп дает автограф
Трамп переоценил стоимость собственного автографа
Раковые клетки
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния