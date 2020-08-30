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https://ria.ru/20200830/ukraina-1576492365.html
В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу
Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T15:52
2020-08-30T15:56
витольд фокин
ирина фриз
луганская народная республика
донецкая народная республика
петр порошенко
леонид кравчук
верховная рада украины
минск
оон
украина
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<strong>ИЕВ, 30 авг – РИА Новости.</strong> Заявления замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Фокина</a> о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> от партии экс-президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" <a href="http://ria.ru/person_Irina_Friz/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Фриз</a>.Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру."Заместитель (главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Кравчука</a> в трехсторонней контактной группе господин Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведения выборов. Этот господин не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма! Вместе с тем, считаю, что подобное заявление должностного лица является основанием для отставки", - написала Фриз в Facebook.Депутат объяснил это тем, что озвученное Фокиным является "формулой Штайнмайера", которую Россия якобы пытается "продавить через все возможные инстанции". "То есть мы получили человека, который навязывает нам позицию России", - уверена Фриз.Она считает, что такая позиция замглавы делегации свидетельствует о том, что национальные интересы Украины ему "или неизвестны, или не нужны".Заявление с требованием отставки Фокина было опубликовано и на сайте партии.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html
https://ria.ru/20200827/peregovory-1576405264.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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витольд фокин, ирина фриз, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, леонид кравчук, верховная рада украины, минск, оон, украина, в мире

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

15:52 30.08.2020 (обновлено: 15:56 30.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
ИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру.
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"Заместитель (главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида – ред.) Кравчука в трехсторонней контактной группе господин Фокин заявляет о предоставлении особого статуса всему Донбассу, амнистии всем без исключения и проведения выборов. Этот господин не видит Украину без Донбасса. Лично я не вижу Украину без Крыма! Вместе с тем, считаю, что подобное заявление должностного лица является основанием для отставки", - написала Фриз в Facebook.
Депутат объяснил это тем, что озвученное Фокиным является "формулой Штайнмайера", которую Россия якобы пытается "продавить через все возможные инстанции". "То есть мы получили человека, который навязывает нам позицию России", - уверена Фриз.
Она считает, что такая позиция замглавы делегации свидетельствует о том, что национальные интересы Украины ему "или неизвестны, или не нужны".
Заявление с требованием отставки Фокина было опубликовано и на сайте партии.
"Заявление первого заместителя председателя трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей - ред.), общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. Если в минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", - говорится в заявлении.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца этого года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Витольд ФокинИрина ФризЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныМинскООНУкраинаВ мире
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